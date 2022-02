Artificial Intelligence (AI) biedt belangrijke ondersteuning in het maken van een goede forecasting in de logistieke keten. Kwaliteitsvolle data en de bereidheid tot samenwerking zijn cruciaal om AI-toepassingen succesvol te kunnen inzetten. VIL biedt, met het project AI4Cast, bedrijven een stappenplan aan om hun forecasting te optimaliseren met behulp van AI.

Ongewenste omstandigheden, uitzonderlijke situaties en verstorende factoren kunnen de supply chain behoorlijk in de war sturen. Denk aan onverwachte pieken in koopgedrag door hypes, regionale vertragingen door barre weersomstandigheden of materiaalschaarste door een pandemie. Om als bedrijf zo optimaal en efficiënt mogelijk te kunnen werken, moeten supply chain voorspellingen en planningen zo accuraat mogelijk gebeuren, wat de omstandigheden ook zijn.

Gedaan met het buikgevoel

Forecasting vormt het startpunt en bepaalt het verdere ritme van de volledige supply chain. Planningen en voorspellingen hoeven vandaag niet meer te gebeuren op basis van beperkte gegevens en het ‘buikgevoel’ van de ondernemer. AI en Machine Learning bieden de kans op dit veel efficiënter aan te pakken.

Kwaliteitsvolle data en transparantie

In een ideale wereld wordt forecasting niet eenzijdig opgezet maar is er supply chain samenwerking tussen bedrijven die deel uitmaken van dezelfde toeleveringsketen. Standaardisatie van de data is van groot belang, zo bleek uit de uitgevoerde VIL-pilots bij Colruyt en Procter & Gamble. Deze studie-case focuste op de vraagvoorspelling van een aantal categorieën goederen aangekocht door Colruyt bij Procter & Gamble.

Lieven Deketele, Technical Director Supply Innovation bij P&G: “In een dynamische wereld met een steeds complexere supply chain, is het belangrijk te blijven innoveren om efficiënter en duurzamer te werken en daar heeft dit VIL-project zeker toe bijgedragen. Met AI4CAST konden we al eens vooruitblikken hoe Artificiële Intelligentie belangrijk kan worden voor een betere supply chain planning. Om klaar te zijn voor deze toekomst, moeten we blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van onze supply chain en productdata. Binnen de context van klant/leverancier vormt dit een goede basis om – met het grootste respect voor de belangen van de consument, de samenleving en elkaar – efficiëntere en duurzamere supply chains op te zetten.”

Meer efficiëntie en kostenbesparingen

Algoritmes zijn slechts zo goed als de data waar zij over kunnen beschikken. De juiste AItechnieken toegepast op volledige en waardevolle data minimaliseren de foutenmarge in de planning en forecasting. Naast meer efficiëntie leveren ze ook kostenbesparingen op.

Afhankelijk van de kwaliteit van de data, de bedrijfsprocessen en de graad van samenwerking zijn kostenbesparingen van 25% en meer zeker mogelijk.

Concreet aan de slag met VIL stappenplan

VIL heeft een concreet stappenplan uitgewerkt om de forecasting van bedrijven te optimaliseren met AI. Bedrijven kunnen aan de hand van dit stappenplan nagaan welke data er ter beschikking zijn, hoe uit deze data waardevolle informatie kan gegenereerd worden door middel van intelligente algoritmes en welke samenwerking met de betrokken logistieke partners van belang is, met behulp van een betrouwbaar dataplatform.

Projectdeelnemers: Atlas Copco Airpower, Colruyt Group, ECS, Eutraco, Foresightee, Globis, H.Essers, ICO, Let Us, Procter & Gamble, Rotom, The Grain, Trafuco en Unilin.

Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen.