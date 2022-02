Voormalig GKN Aerospace-topman Hans Büthker is sinds 1 januari algemeen directeur van ZBG Group geworden. ZBG is een groep investeringsbedrijven van ondernemer Frank Zweegers uit Geldrop. Dat Büthker voor die functie is gevraagd, heeft veel te maken met zijn meer dan dertig jaar ervaring in de hightech industrie, en dan met name in de aerospace. Büthker: ‘Een mooie uitdaging scale-ups verder te helpen, met geld, maar ook met mijn kennis en ervaring. Hightech bedrijven, maar ook ondernemingen actief in andere markten.’ Büthker heeft het afgelopen jaar al kunnen proeven aan het werk door voor Zweegers een aantal investeringsprojecten uit te voeren.

Dit nadat hij eind 2020 uit de aerospace was gestapt. Na de overname van GKN Aerospace, een van de grootste toeleveranciers voor de vliegtuigbouw ter wereld, door de Britse investeringsmaatschappij Melrose in 2018 kon Büthker in Londen als ceo aanblijven. Na een paar succesvolle jaren kwam er in 2020 fors de klad in door corona. ‘Er werden nauwelijks nieuwe vliegtuigprogramma’s uitgeschreven en de vooruitzichten de komende twee tot drie jaar zijn niet veel beter. Ik had geen zin te blijven reorganiseren’, verklaart Büthker zijn komst terug naar Nederland begin vorig jaar. Sindsdien heeft hij niet stilgezeten. Behalve voor Zweegers was hij als commissaris van Neways actief en in die rol nauw betrokken bij de geruchtmakende overname door Infestos, waaraan Zweegers zijn aandelen in het elektronicabedrijf uit Son heeft verkocht.