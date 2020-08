VMI, bouwer van onder andere bandenproductiemachines, zocht een nieuwe leverancier voor het logistieke voorraadbeheer in de vestiging in Epe. Het bedrijf koos voor SmartBin, het geautomatiseerde voorraadsysteem dat Jeveka sinds 2017 in Nederland op de markt brengt.

Nooit meer misgrijpen

VMI Group ontwikkelt, produceert, verkoopt en installeert hightech machines voor de productie van onder andere banden, rubber en blik. Het bedrijf heeft fabrieken in Nederland, Duitsland, Polen, China en Brazilië. In totaal werken er zo’n 1.600 mensen, van wie 900 in Epe. Jeveka, technisch groothandel in bevestigingsmaterialen en gereedschappen, levert al meer dan 35 jaar aan VMI. Het bedrijf uit Almere zorgt met name voor de specials, de bevestigingsmaterialen in afwijkende maten. Op zeker moment wilde Jeveka graag ook eens de voordelen van SmartBin laten zien aan VMI. ‘Dat was al in 2017’, zegt René Geerlings, global sourcing buyer bij VMI Group in Epe. ‘Die presentatie zag er goed uit, het was – en is – een modern systeem. Maar wij hadden op dat moment andere prioriteiten. En dus werd het niets. Maar het bleef wel hangen.’

Tender

En dat kwam goed uit. Want eind 2018 schreef VMI een tender uit voor de vervanging van het bestaande 2 Bin-systeem in de zes fabriekshallen in Epe. Jeveka schreef daar ook op in, zegt Rob Koppes, adviseur supply chain management bij Jeveka. ‘Wij waren direct van mening dat SmartBin het antwoord op hun vraag was.’

De monteurs bij VMI waren vanaf het begin het meest enthousiast over de mogelijkheden van SmartBin en ze gaven het systeem uiteindelijk ook de voorkeur.

Wat is SmartBin ook alweer? Zoals in Link Magazine al eerder beschreven: het is een geautomatiseerd logistiek voorraadsysteem, ontwikkeld door het Zwitserse Bossard. In Nederland brengt Jeveka het sinds een aantal jaren exclusief op de markt. Bij SmartBin wordt tijdens het productieproces de aanwezige grijpvoorraad aan schroeven, moeren en bouten op basis van gewicht in de gaten gehouden. De materialen zitten in voorraadbakken op weegschalen in stellingen langs de productiestraat. Zodra de voorraad in (één van) de bakken onder een afgesproken gewicht komt, geeft het systeem via de computer een signaal af. Dan moet de bak bijgevuld. Dat kan het bedrijf zelf doen, en dat kan door Jeveka worden gedaan.

De belangrijkste voordelen van SmartBin: de productiemedewerkers grijpen niet meer mis. Er is minder voorraad nodig en er zijn minder (dure) vierkante meters stelling nodig dan bij een 2 Bin-systeem, waar immers steeds twee bakken achter elkaar staan.

Monteurs

VMI koos uiteindelijk drie bedrijven uit die aan de tender mochten meedoen. Intern had Geerlings een projectteam opgezet voor de procedure. ‘Dat was breed samengesteld, maar vooral ook met een aantal monteurs erin, die immers met het nieuwe systeem zouden gaan werken.’

VMI ging niet bepaald over één nacht ijs: het hele traject duurde uiteindelijk meer dan een jaar. Dat was ook echt nodig, aldus Geerlings. ‘We zijn veeleisend. Het ging tenslotte om de grijpvoorraad voor meer dan 200 monteurs in de 6 hallen, met 16 stellingen en 650 bakken per hal. Het zou een ingrijpende verandering worden.’

Ook Koppes merkte al snel dat het gedegen werd aangepakt. ‘Chapeau dat het zo doordacht is gedaan. Dat is belangrijk voor het draagvlak van de verandering. Alle nieuwe stappen werden steeds voorgelegd aan de stakeholders in het bedrijf, van de shiftleaders tot het management. Zo werd continu iedereen in het proces meegenomen. Dat werkt het beste.’

Werkbezoek

Met het projectteam ging Geerlings op werkbezoek bij de drie bedrijven en ging bovendien kijken bij klanten van de bedrijven. Waaronder dus een klant van Jeveka, waar SmartBin al meer dan een jaar tot tevredenheid draaide. ‘We hebben aan het einde alle voors en tegens van de drie verschillende systemen afgewogen’, zegt Geerlings. ‘Duidelijk was dat de monteurs vanaf het begin het meest enthousiast waren over de mogelijkheden van SmartBin en ze gaven het systeem uiteindelijk ook de voorkeur. Want wat zij absoluut niet meer wilden, was misgrijpen. Dat zorgt voor onnodige en dure vertraging. En misgrijpen is bij SmartBin zo goed als uitgesloten. Het systeem geeft bijtijds aan dat een bak leeg raakt. Het heeft bovendien een goed dashboard, waarop je kunt zien waar wat ligt en wanneer nieuwe voorraden geleverd worden. En, niet onbelangrijk, Jeveka kan dat ook zien. Omdat wij veel op projectbasis werken, is het belangrijk dat de leveranciers snel en flexibel kunnen werken. En dat kan Jeveka.’

Het werd, kortom, SmartBin. ‘We hebben gekeken naar het systeem, de prijs, de kwaliteit en de technische ondersteuning. En die waren bij Jeveka allemaal prima in orde’, zegt Geerlings.

Grootste installatie

En dus mocht Jeveka vol aan de bak. Het zou voor Jeveka de grootste implementatie van het systeem tot dusver worden. Ook Koppes tuigde intern een projectteam op van vijf medewerkers, uit alle geledingen van het bedrijf. ‘We kwamen wekelijks bij elkaar om alles af te stemmen: hoe gaan we het faseren? Welke volumes voorraden moeten we voor VMI aanschaffen? Hoe moeten we het praktisch inrichten? En ook met de klant was er natuurlijk veelvuldig contact en overleg.’

De eerste hal werd eind januari van dit jaar omgebouwd door een speciaal team van zes man – die vanwege de omvang van de klus nog een extra opleiding kregen. ‘In overleg met VMI hebben we bepaald welke bakken waar in de stellingen zouden komen. Dat was nog wel wat puzzelen. Om ruimte te hebben voor toekomstige groei zijn reserveposities gecreëerd.’

Voor begin april zouden alle hallen omgebouwd zijn – tot in maart de coronacrisis uitbrak. ‘De laatste hallen zijn na de lockdown in de weekenden en avonduren gedaan. Met een klein team en de nodige veiligheidsmaatregelen. Dat was een enorme klus’, aldus Geerlings. ‘In mei is het proces succesvol afgerond.’ En nu? ‘De monteurs zijn tevreden. Er is geen onvertogen woord gevallen. En Jeveka doet op afstand ook het geautomatiseerde voorraadbeheer, dus we worden sindsdien helemaal ontzorgd.’ Koppes kijkt eveneens tevreden terug. ‘Het was een mooie case, waar we heel trots op mogen en kunnen zijn. Het is natuurlijk een groot compliment dat VMI voor ons en voor ons systeem gekozen heeft.’