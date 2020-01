Voor elke euro die de Vlaamse overheid investeert in Imec realiseert het technologisch onderzoekscentrum in Leuven een toegevoegde waarde van 8 euro. Dat blijkt uit een nieuwe studie, die vrijdag bekendgemaakt werd naar aanleiding van het bezoek van Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits (CD&V).

Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits een bezoek Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits heeft vandaag een bezoek Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits heeft vandaag een bezoek Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits heeft vandaag een bezoek gebracht aan Imec in Leuven. Minister Crevits bezocht er de cleanroom, een gebracht aan Imec in Leuven. Minister Crevits bezocht er de cleanroom, een gebracht aan Imec in Leuven. Minister Crevits bezocht er de cleanroom, een gebracht aan Imec in Leuven. Minister Crevits bezocht er de cleanroom, een hoogtechnologische productomgeving, en de Imec School. Sinds september 2019 leidt Imec hoogtechnologische productomgeving, en de Imec School. Sinds september 2019 leidt Imec hoogtechnologische productomgeving, en de Imec School. Sinds september 2019 leidt Imec hoogtechnologische productomgeving, en de Imec School. Sinds september 2019 leidt Imec zelf zelf zelf zelf technisch talenten, ook zonder diploma, op. Uit een recente studie blijkt dat voor elke euro technisch talenten, ook zonder diploma, op. Uit een recente studie blijkt dat voor elke euro technisch talenten, ook zonder diploma, op. Uit een recente studie blijkt dat voor elke euro technisch talenten, ook zonder diploma, op. Uit een recente studie blijkt dat voor elke euro die de Vlaamse overheid investeert, Imec een toegevoegde waarde realiseert van acht euro. die de Vlaamse overheid investeert, Imec een toegevoegde waarde realiseert van acht euro. die de Vlaamse overheid investeert, Imec een toegevoegde waarde realiseert van acht euro. die de Vlaamse overheid investeert, Imec een toegevoegde waarde realiseert van acht euro.

Imec is het belangrijkste strategische onderzoekscentrum van Vlaanderen en heeft een wereldwijde impact. Het centrum is leider in onderzoek en ontwikkeling van microchiptechnologie. Het centrum beschikt over een unieke onderzoeksinfrastructuur. De cleanroom is één van de hoogst aangeschreven high-tech omgevingen van het land. Momenteel werken er ongeveer 230 personen. Een 100-tal ‘technicians’, waarvoor mensen met een bachelordiploma worden gezocht en 130 operatoren, mensen met een diploma secundair onderwijs en technische affiniteit.

Nieuw sinds vorig najaar is de Imec School: een kweekvijver voor technisch talent op de werkvloer. Imec School bestaat uit een uniek opleidingsprogramma voor kandidaten zonder technisch diploma. De enige vereisten zijn kennis van het Engels, interesse in techniek en een gezonde dosis motivatie. Iedereen die droomt van een technische job in een high-tech omgeving komt in aanmerking. De deelnemers krijgen vanaf dag 1 een arbeidscontract van onbepaalde duur en doorlopen gedurende 8 tot 12 maanden een intensieve training die bestaat uit een mix van klassikale lessen en werkplekleren. Kandidaten krijgen een basisopleiding in chemie, elektriciteit, elektronica en mechanica. Ze leren de nodige procestechnieken en stellen hun technische vaardigheden op punt. In september 2019 zijn de eerste 8 kandidaten met dit traject gestart.

Zo geeft Imec zelf een antwoord op de krappe arbeidsmarkt, stapt het onderzoekscentrum mee in het verhaal van levenslang leren en geeft het kort- en middengeschoolden kansen om bij te leren en te groeien in een job.

Met één euro van de Vlaamse overheid, realiseert Imec een toegevoegde waarde van acht euro Met één euro van de Vlaamse overheid, realiseert Imec een toegevoegde waarde van acht euro Met één euro van de Vlaamse overheid, realiseert Imec een toegevoegde waarde van acht euro Met één euro van de Vlaamse overheid, realiseert Imec een toegevoegde waarde van acht euro

Elke twee jaar wordt de impact van Imec voor Vlaanderen in kaart gebracht. Dat is nu ook gebeurd. Via de samenwerking met de internationale industrie zorgt Imec voor een jaarlijkse instroom van nieuw buitenlands kapitaal van meer dan 350 miljoen euro naar Vlaanderen.

Daarmee dragen ze significant bij aan de groei van onze economie. Van 2009 tot 2018 creëerde Imec een totale toegevoegde waarde van 4,91 miljard euro voor Vlaanderen en een fiscale terugvloei van 2,59 miljard euro naar de Vlaamse en de Federale Overheid. Voor elke euro die de Vlaamse overheid investeert, realiseert Imec een toegevoegde waarde van acht euro.

Vlaams minister van Economie, Innovatie en Werk Hilde Crevits: “De Imec School is het perfecte voorbeeld van hoe het arbeidsmarktbeleid verandert: vertrekken vanuit competenties, motivatie en interesse om via een opleiding op de werkvloer mensen de kans te geven zichzelf verder te ontwikkelen. Imec doet dit in een zeer complexe, hoogtechnologische omgeving. Mits motivatie aan kant van werknemer én werkgever kan Vlaanderen uitgroeien tot een leidende regio voor leren op de werkvloer en levenslang leren.”

Luc Van den hove, CEO Imec: “Als je op zoek bent naar een uitdagende, betekenisvolle job die in het teken staat van de ontwikkeling van baanbrekende technologieën – zoals nieuwe generaties computerchips- dan is dit een kans om u tegen te zeggen. De Imec School geeft voortaan iedereen de kans om bij ons aan de slag te gaan, zelfs al heb je geen technisch diploma. We vragen kandidaten enkel om hun passie voor techniek en een flinke dosis motivatie mee te brengen, omdat we ervan overtuigd zijn dat dat de voornaamste ingrediënten zijn om uit te groeien tot de cleanroomtechnicus van morgen.”

Joris Lietaer, Imec School student: “Imec School heeft me de kans gegeven om een volledig nieuwe uitdaging aan te gaan waarvan ik altijd dacht dat deze niet meer mogelijk was aangezien ik niet het juiste diploma had. Ik heb altijd een grote interesse gehad in technologie. Bij Imec krijg ik een unieke kans om op de werkvloer opgeleid te worden tot technician in de cleanroom.”