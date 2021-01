Volvo Cars gaat zijn productiecapaciteit voor elektrische wagens in de Gentse fabriek de komende jaren verdrievoudigen. Tegen 2022 zal de capaciteit voor elektrische wagens 60 procent van de totale productie bedragen. Na de succesvolle lancering van de XC40 Recharge in 2020 bereidt de fabriek zich ook voor om in de loop van dit jaar een tweede volledig elektrisch model te produceren.

De capaciteitsverhoging voor elektrische wagens is een antwoord op de sterke vraag naar de elektrische Recharge modellen van Volvo Cars. Qua verkoop is het aandeel van de Recharge modellen in 2020 meer dan verdubbeld in vergelijking met 2019.

“Elektrificatie is dé toekomst voor Volvo Cars. Ik ben verheugd dat onze fabriek hier de voorloper van mag zijn. We maken ons klaar om de capaciteit voor het aantal elektrische wagens aanzienlijk op te drijven en krijgen daarnaast de primeur om ook het tweede volledig elektrische Volvo-model te produceren”, zegt Stefan Fesser, gedelegeerd bestuurder van Volvo Car Gent.

2020 was een bijzonder jaar voor de Gentse fabriek. In totaal werden 194.890 wagens geproduceerd (productie 2019: 206.225), een daling ten opzichte van de voorbije jaren die te wijten is aan de noodgedwongen productiestop in het voorjaar als gevolg van de coronacrisis. Dankzij de doorgedreven inspanningen om coronaveilig te kunnen produceren, kon het jaar 2020 alsnog met een mooi productiecijfer en volgens de bijgestelde doelstellingen worden afgeklopt.

94% van de in Gent gebouwde wagens wordt uitgevoerd. Europa was vorig jaar de grootste afzetmarkt (73%). Daarnaast waren respectievelijk 17% en 5% van de wagens bestemd voor de Amerikaanse landen en Azië.