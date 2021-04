Ÿnsect wereldleider op het vlak van natuurlijke eiwitten afkomstig van insecten, neemt Protifarm over, wereldleider in de productie van voedingsingrediënten uit de kweek en verwerking van insecten. Deze samenwerking betekent een versnelling van de internationale expansie en een hogere productiecapaciteit met een derde productiebedrijf, wat bijdraagt aan haar lange termijn visie van een natuurlijke, gezonde en duurzame oplossing voor de toenemende consumptie van eiwitten wereldwijd. Volgend op de goedkeuring van de European Food & Safety Authority (EFSA), die meelwormen geschikt acht voor humane consumptie, versnelt en vergroot het bedrijf haar impact binnen de alternatieve eiwitsector, door de markt te verbreden met voedingsingrediënten ontsloten uit de kweek en verwerking van buffalo meelwormen.

Nieuwe aanwinst waardoor Ÿnsect nog sterker wordt

Als aanvulling op hun bedrijven in Frankrijk, breidt Ÿnsect nu ook internationaal uit met de overname van Protifarm, een Nederlands productiebedrijf gevestigd in Ermelo. De overname versterkt de internationale positie van Ÿnsect als wereldmarktleider in de productie en verwerking van insecten tot ingrediënten voor mens, dier en plant.

“We zijn ontzettend blij om Protifarm te verwelkomen in onze familie. Protifarm is een fascinerende en strategische aanwinst voor Ÿnsect, een bedrijf dat perfect past binnen onze duurzame visie en doelen voor de lange termijn. De overname van Protifarm is een strategische en belangrijke stap voor ons, waardoor onze leidende positie wereldwijd versterkt wordt en we ons nu ook kunnen richten op de markt van voedingsingrediënten met een aanvullend productportfolio.”, vertelt Antoine Hubert, mede-oprichter en CEO van Ÿnsect.

Het Nederlandse bedrijf produceert jaarlijks meer dan 1000 ton voedingsingrediënten, met de mogelijkheid om uit te breiden naar 20.000 ton aan ingrediënten voor het voeden van mensen, dieren en planten. Met reeds drie Ÿnsect-productiebedrijven (twee operationeel en één in opbouw) zien we een stijging van het volume, een snellere productie én een betere levering aan klanten, zowel op korte als middellange termijn. De totale capaciteit wordt geschat op meer dan 230.000 ton ingrediënten per jaar.

Ÿnsect en Protifarm hebben veel raakvlakken, van de manier waarop ze wetenschap en technologie benaderen op het gebied van meelwormen, alsmede kwaliteit en operationele techniek, wat het eenvoudiger maakt om hun best practices en knowhow te delen in de ontwikkeling van een nieuwe en gemeenschappelijke bedrijfscultuur. Protifarm heeft meer dan 40 jaar ervaring als insectenkwekerij en bezit 37 patenten verspreid over 10 categorieën, wat het totale cijfer van patenten van Ÿnsect voortaan op bijna 300 brengt.

“De evolutie naar meer duurzame en gezonde voedingsingrediënten zit nog maar in een beginstadium en de vraag naar producten die aan deze standaard voldoen, gaat de komende jaren exponentieel groeien. De consolidatie van Protifarm als leider op het gebied van voedingsingrediënten afkomstig van insecten, samen met de marktleider op het gebied van insecten als ingrediënt voor diervoer, zorgt voor een schaalvergroting die globaal aan de vraag kan voldoen.”, aldus Tom Mohrmann, CEO van Protifarm.

Ÿnsect krijgt er door deze samenwerking de uiterst vakkundige medewerkers van Protifarm bij, die samen voor de benodigde essentiële expertise zorgen. Het Nederlandse productiebedrijf heeft ongeveer 50 werknemers in dienst, zowel in productie, R&D als in ondersteunende functies. Het lokale management blijft onveranderd en zal zorgdragen voor de integratie van Protifarm binnen de Ÿnsect-groep.

Uitbreiding richting de voedingssector

Nu de EFSA sinds januari jl. meelwormen veilig acht voor humane consumptie, streeft Ÿnsect ernaar om ook goedkeuring te krijgen voor humane consumptie van haar geconcentreerde eiwitmeel. Protifarm is een wereldleider in de markt van ingrediënten uit insecten, met voedingsbedrijven als klanten in Nederland, Duitsland, Engeland, Denemarken en België, waardoor Ÿnsect strategisch veel sneller in deze markt kan doorgroeien.

Uitbreiden in Nederland, een land dat wereldwijd bekend staat om zijn expertise in de agrarische sector, biedt ook enorme voordelen qua exportmogelijkheden – ideaal gelegen voor klanten in de Benelux en Noord-Europa. Nederland is ook een voorloper op het gebied van innovatie in deze sector, met de universiteit van Wageningen als pionier, met zelfs een eigen insectenafdeling. Net zoals Ÿnsect diende ook Protifarm een aanvraag in bij de EFSA voor goedkeuring en daarmee erkenning van haar ingrediënten voor humane consumptie binnen de EU. Veel consumenten in Nederland zijn uitermate geïnteresseerd in een gezonde en duurzame levensstijl, waardoor er een hogere acceptatiegraad is bij Nederlandse consumenten voor voedingsproducten die geproduceerd worden met ingrediënten op basis van insecten.

Gemeenschappelijke visie voor meelwormen

Met deze overname bevestigt Ÿnsect haar leidende positie binnen de insectensector. Meelwormingrediënten zijn fantastische producten omdat ze uniek en ‘food grade’ zijn, uitermate geschikt dus om te verwerken tot ingrediënten voor humane consumptie, in vergelijking tot andere insecten die enkel gebruikt worden voor de productie van diervoer. De meelwormen van de buffalokevers van Protifarm en die van de kevers van Ÿnsect zijn complementair, waardoor het bedrijf voortaan verschillende ingrediënten uit de twee types meelwormen kan aanbieden voor diverse aanvragen en markten.

Het op meelwormen gebaseerde ŸnMeal wordt gebruikt voor sport- en voedingssupplementen. Het hoge gehalte aan eiwit (72%) en lage asgehalte (ongeveer 2%) maakt dat het een buitengewoon goed verteerbaar ingrediënt is dat als supplement kan dienen bij spijsverteringsziekten. In combinatie met de aminozuren en het uitzonderlijke vermogen om het cholesterolgehalte te verlagen (een studie door de Justus-Liebig Universiteit van Giessen in Duitsland toonde een spectaculaire daling aan van 60% wanneer muizen gevoed werden met het insectenmeel), is ŸnMeal een uiterst efficiënte bron van noodzakelijke nutriënten voor zowel sportvoeding als gezonde maaltijden voor ouderen.

De ingrediënten die Protifarm produceert bezitten technisch functionele eigenschappen, zoals textuur, binding en oplosbaarheid. De ingrediënten bezitten ook uitstekende nutritionele eigenschappen (essentiële aminozuren, vitamines B1, B2, B5, B6, B9, B12, kalium en calcium) gekoppeld aan een neutrale smaak. De ingrediënten van Protifarm stellen de voedingsindustrie in staat herkenbare producten te maken voor alledaagse recepturen en zijn geschikt voor een breed scala van producten, zoals vleesvervangers, proteïnerepen, eiwitshakes, bakkerijproducten, snacks, en dranken.

Ÿnsect is ook van plan zijn markt uit te breiden door het aantrekken van nieuwe klanten voor nat diervoer door gebruik te maken van de zijstromen en extra capaciteit in Ermelo.

Hoofdinvesteerder Marvesa en andere investeerders van Protifarm worden door deze operatie aandeelhouders van Ÿnsect, waarmee Ÿnsect zijn groep aandeelhouders in Nederland verder uitbreidt. Ÿnsect verstevigt haar positie en bouwt verder aan de duurzame ambities wat nieuwe internationale investeerders en bedrijven zal aantrekken.

Ÿnsect is wereldleider op het vlak van natuurlijke proteïnen afkomstig van insecten en de productie van meststoffen. Opgericht in 2011 in Parijs (Frankrijk) door wetenschappers en milieuactivisten, transformeert Ÿnsect insecten in hoogwaardige premium voedingsingrediënten voor huisdieren, vissen, planten en mensen. Vanuit haar speciaal daarvoor ontworpen en gebouwde productiebedrijven, biedt Ÿnsect een biologische en duurzame lange termijn oplossing voor de toenemende consumptie van eiwitten en planten overal in de wereld. Ÿnsect maakt gebruik van zelf ontwikkelde en baanbrekende technologieën die wereldwijd beschermd worden door ongeveer 300 patenten voor de productie van meelwormen afkomstig van buffalokevers en meeltorren in ‘vertical farms’. Ÿnsect bouwt momenteel een derde productie-unit, de grootste ‘vertical farm’ ter wereld in het Franse Amiens, en werkt reeds vanuit twee productiebedrijven in Frankrijk (sinds 2016) en één in Nederland (sinds 2017). Het bedrijf groeide uit tot een waarde van ongeveer 425 miljoen dollar door leidinggevende investeerders wereldwijd en exporteert zijn producten over de hele wereld.

Protifarm is opgericht in 2015 en is de Nederlandse voedingstak van Ÿnsect, wereldleider in natuurlijke insecten proteïnen. Protifarm heeft AdalbaPro ontwikkeld; ‘s werelds eerste functionele range voedingsingrediënten ontsloten uit insecten. Protifarm runt de grootste ’vertical farm’ voor het kweken en verwerken van de buffalo meelworm (ook bekend als de Alphitobius diaperinus) Het bedrijf produceert duurzame en technisch functionele ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie (zoals sportvoeding, vlees (alternatieven) en bakkerijproducten).