VNCI blij met grote aandacht voor klimaat in coalitieakkoord, FME teleurgesteld over ontbreken concrete aanpak

FME vindt dat het zojuist gepubliceerde coalitieakkoord de juiste koers voor Nederland uitzet. De coalitie is van plan om ruim 6 miljard euro te investeren in innovatie, met als doel om tot 3% van het Nederlandse BBP te komen. Daar heeft FME steeds voor gepleit, net als voor de deeltijd WW die ook in het akkoord staat. Ook steunt FME de klimaatdoelstelling van de coalitie. Deze wordt verhoogd van 49% naar 55% minder CO2 uitstoot in 2030. Indien mogelijk streeft het kabinet zelfs naar 60% CO2 reductie. “Maar dan hebben we wel een infrastructuur voor elektrificatie nodig en moeten de doorlooptijden van vergunningen drastisch verkort worden. En zonder mensen met de juiste vaardigheden is een succesvolle energietransitie überhaupt onmogelijk”, zegt FME voorzitter Theo Henrar. Daarom vindt FME het zeer teleurstellend dat de coalitie geen duidelijke plannen heeft om dit tekort aan te pakken.

‘Jammer dat het nog maanden duurt’

Ook op andere beleidsterreinen ziet FME dat er nog veel uitgewerkt moet worden. Henrar: “Ik vind het betreurenswaardig dat het nog maanden duurt voordat de plannen concreet zijn. Je zou toch verwachten dat als je zó lang met elkaar praat om tot een akkoord te komen, de coalitie nu al veel verder zou zijn. Wat mij betreft gaat het nieuwe kabinet heel snel werken aan de toekomst, in plaats van alleen ernaar te kijken”.

‘Industrie kan relatief snel grote klimaatstappen nemen’

In het vandaag gepresenteerde ‘coalitieakkoord’ heeft de impact van klimaatverandering op onze samenleving terecht veel aandacht kregen, aldus VNCI-voorzitter Bernard Wientjes: “De Koninklijke VNCI is blij dat in het pakket een duidelijke keuze wordt gemaakt voor groene industriepolitiek en circulaire economie. Terecht stellen VVD, D66, CDA en ChristenUnie dat de industrie een bijzondere verantwoordelijkheid heeft in het tegengaan van klimaatverandering. De industrie kan relatief snel grote stappen nemen, waardoor andere sectoren, bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, meer tijd hebben om de transitie door te maken. Zo kan de industrie als vliegwiel dienen voor de transitie in de hele economie. We zijn verheugd dat de partijen maatwerkafspraken met de industrie willen maken en voorstellen doet om versneld in infrastructuur te investeren. Hierdoor kan de chemische industrie ook concrete toezeggingen doen om grote investeringen te realiseren, die leiden tot een CO2-neutrale en circulaire productie in 2050. Wij vinden het verstandig dat het nieuwe kabinet de introductie van een oplopende bodemprijs voor de ETS met Europa wil afstemmen.”