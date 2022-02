VIL wil Vlaanderen op de kaart zetten als dé recyclagehub voor kunststofhoudend afval. Om dit te realiseren lanceert de speerpuntcluster logistiek, samen met projectpartner VITO en achttien bedrijven, het project ‘Plastics Recycling Hub’.

De omschakeling naar een circulaire economie is volop aan de gang. Kunststofhoudend afval vormt een belangrijke stroom voor potentiële recyclageactiviteiten met hoge meerwaarde op economisch en maatschappelijk vlak. Vlaanderen, met een grote aanwezigheid van chemie- en recyclagebedrijven, kan daarbij een prominente rol spelen. De chemiesector en de overheid zetten dan ook volop in op de transitie naar innovatieve, circulaire chemie.

Logistieke uitdagingen

De aanvoer van de te recycleren afvalstromen vormt echter een logistieke uitdaging op verschillende vlakken, gaande van de inzameling, over de voorbehandeling, tot het organiseren van de transporten op een efficiënte en duurzame manier.

“In het project zullen we logistieke modellen en concepten ontwikkelen voor geïntegreerde en geoptimaliseerde inzameling, voorbehandeling en transport van kunststofhoudend afval. Daarnaast zullen we ook nagaan hoe digitalisering ingezet kan worden om deze logistieke ketens transparant te maken en te optimaliseren”, aldus VIL projectleider Jan Merckx, gespecialiseerd in circulariteit en logistiek.

Verschillende sectoren slaan handen in elkaar

Een van de deelnemende bedrijven aan dit project is chemiebedrijf Eastman. Sofie Vergucht, Strategic Initiatives Manager Circular Economy EMEA: “Eastman heeft recent het plan aangekondigd om 1 miljard dollar te investeren in de grootste moleculaire recyclagefabriek ter wereld, en zo de transitie naar een circulaire economie voor plastiek te versnellen. Hiermee zouden we 160 000 MT moeilijk recycleerbare plastiek per jaar kunnen recycleren. De aanvoer van afvalstromen, inclusief het inzamelen, sorteren, voorbehandelen en voorbereiden, vormt een behoorlijke logistieke uitdaging. Verandering op grote schaal kan enkel teweeggebracht worden als verschillende sectoren de handen in elkaar slaan. Wij zijn dan ook verheugd dat Vlaanderen een voortrekkersrol wil spelen en samen met alle cruciale partners een blueprint wil ontwikkelen voor een logistieke recycling hub voor de EU, en engageren ons om hier volop aan mee te werken.”

Projectdeelnemers: ADPO, BASF, Beaulieu International Group, Biostoom Beringen, CHEP, Covestro, Despriet Gebroeders (Looplife Polymers), Eastman, Euroports, Indaver,

POM Limburg, Port of Antwerp, Pre Zero, PSA Antwerp, Renasci, Suez R&R BE Services, Triple Helix, Vanheede Environmental Logistics.

Essenscia en Catalisti zijn betrokken als klankbord. Dit project wordt gesteund door VLAIO, het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

VIL is het innovatieplatform voor de logistieke sector en sinds 1 januari 2017 erkend als Speerpuntcluster Logistiek. VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid. Als ledenorganisatie brengt VIL bedrijven en organisaties uit diverse sectoren bij elkaar, zowel verladers als logistieke dienstverleners maar ook kennisinstellingen, overheidsinstanties en bedrijven vanuit de IT-, engineering-, interim-, bouw en real estate wereld.