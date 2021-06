De Vlaamse industrie doet volop inspanningen om de klimaatdoelstellingen te halen. Hiervoor zijn niet alleen innovatieve technieken nodig, er zijn ook voldoende werkkrachten nodig. De komende 15 jaar is er nood aan 30.000 nieuwe talenten in de basisindustrie. Bovendien zullen ook de taken van de 76.000 werknemers die momenteel aan de slag zijn in deze sectoren sterk evolueren. Voor hen is er nood aan doorgedreven om- en bijscholing in groene en digitale thema’s. Dat blijkt uit de studie ‘Skills roadmap voor de Vlaamse klimaattransitie’ van het adviesbureau Roland Berger die op vraag van Vlaams minister van Werk Hilde Crevits werd uitgevoerd.

De Europese ambitie om tegen 2050 klimaatneutraal te worden, vormt een enorme uitdaging voor de Vlaamse basisindustrie. Naar aanleiding van de studie “Naar een koolstofcirculaire en CO2-arme Vlaamse industrie” die vorig jaar werd voorgesteld, riep minister Crevits op tot een klimaatsprong in de basisindustrie om gezamenlijk tot een gecoördineerde aanpak te komen.

Een groene transformatie van de Vlaamse basisindustrie vraagt niet alleen investeringen in innovatieve technieken en processen. Het vraagt ook om nieuwe competenties en nieuwe profielen. Om te onderzoeken welke competenties in de toekomst op de werkvloer steeds meer aan belang zullen winnen en hoe we werknemers daarop kunnen voorbereiden, heeft Vlaams minister van Werk Hilde Crevits een studie laten uitvoeren. De studie brengt de belangrijkste uitdagingen tot 2035 in kaart.

Nood aan 30.000 nieuwe talenten en opleiding van 59.000 werknemers in groene thema’s

In de studie worden 7 beleidsuitdagingen naar voren geschoven. Zo zullen er 30.000 nieuwe mensen nodig zijn tot 2035, goed voor circa 40% van het huidige aantal werknemers in deze sectoren. Het gaat dan vooral over jobs als wetenschappers, ingenieurs, technici, maar ook verkopers, managers en ondersteunend personeel op juridisch, maatschappelijk en logistiek vlak.

Vooral de schaarse STEM-profielen zijn gegeerd, wat naast de nood aan nieuwe profielen een tweede uitdaging vormt. Daarom zet Vlaams minister Hilde Crevits volop in op STEM-academies om meer jongeren richting STEM-jobs te leiden.

Ook zullen circa 59.000 werknemers bijgeschoold moeten worden inzake kennis over groene thema’s, waaronder duurzaam design, (hernieuwbare) energie, efficiëntie, circulaire productie en het ontwikkelen van duurzame business modellen. Wat betreft nieuwe vaardigheden gaat het onder andere over duurzaam en klantgericht product- en materiaalontwerp, duurzaam energiemanagement, recyclagetechnieken, milieu-impact kwantificatie en verkoop van producten en diensten in de circulaire economie.

Nood aan ‘soft skills’ en basis digitale werkvaardigheden

Tot slot blijkt uit de studie dat de zogenaamde ‘soft skills’ aan belang winnen. Vaardigheden die bij zo’n 67.000 werknemers verder ontwikkeld en getraind moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld over creatief denken, flexibel plannen en organisatie- en transformatiemanagement. De grootste uitdaging is een flexibele arbeidsorganisatie en planning. De fabrieksvloer zal namelijk getransformeerd worden door robotisering, digitale sturing, industrie 4.0,… Dat vraagt om nieuwe vormen van werken, organiseren en leidinggeven.

Daarnaast bracht de studie het belang van te kunnen werken met digitale tools zoals een tablet, computer of smartphone of het werken met digitale technieken zoals augmented reality onder de aandacht. Dit is van belang voor 49.000 werknemers binnen de sector, waarvan voornamelijk operatoren en technici.

Vooral kwetsbare groepen zoals ouderen, kortgeschoolden en huishoudens met lagere inkomens hebben het moeilijk om de golf aan digitalisering te volgen waardoor er een socio-economische digitale kloof ontstaat. Deze kloof vertaalt zich vervolgens op de werkvloer. Om die kwetsbare groepen digitaal mee te krijgen, investeert Vlaams minister Hilde Crevits 50 miljoen euro in de oprichting van 100 digibanken over heel Vlaanderen.