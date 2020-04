Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Hilde Crevits investeert extra in onderzoek rond het Covid-19 virus. Er gaan extra middelen naar het Vlaams Instituut voor Biotechnologie, er wordt een wetenschappelijke raad opgericht en vandaag lanceert het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek een nieuwe oproep rond onderzoek. Voor de projecten wordt 3,75 miljoen euro vrijgemaakt.

Het is duidelijk dat onze onderzoekers aan de top staan in de strijd tegen Corona. Het vertrouwen en geloof in onze wetenschap en wetenschappers heeft een boost gekregen. Daarom ondersteunt Vlaams minister van Wetenschap en Innovatie Hilde Crevits het onderzoek naar corona/COVID-19 ondersteunen.

Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)

Er werden al een aantal onderzoeksprojecten aan het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) voor een bedrag van 900.000 euro goedgekeurd die zijn opgestart. VIB is bijvoorbeeld bezig met het testen van de werking van medicatie op longherstel bij COVID-patiënten.

Enkele weken geleden realiseerde VIB ook een doorbraak van een antiviraal middel tegen COVID-19. Deze week werd dan ook 350.000 EUR vrijgemaakt voor de eerste fase van een start-up die VIB wil oprichten rond dit antiviraal middel.

Wetenschappelijke COVID-raad

Daarnaast is er een Wetenschappelijke COVID-raad opgericht onder leiding van Jo Bury van het VIB en lanceert minister Crevits een nieuwe oproep vanuit het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek FWO.

Negen toponderzoekers in Vlaanderen die werken rond bestrijding van COVID-19 zullen advies uitbrengen over het wetenschappelijk onderzoek tegen het virus.

Donderdag was er een eerste vergadering over de nieuwe oproep die vandaag gelanceerd wordt via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek rond COVID-19 onderzoek.

Oproep FWO-Vlaanderen

De oproep van FWO rond COVID-19 onderzoek gaat gepaard met een investering van 2,5 miljoen euro.

Dit onderzoek zal gericht zijn op drie grote pijlers:

De ontwikkeling en testen van vaccins of antivirale middelen. Ook de ontwikkeling van immunologische testen, waarmee we kunnen aantonen of iemand immuun is voor het virus, staat nog niet helemaal op punt. Dat kan dus in deze oproep verder bestudeerd worden. Het ontwikkelen van data-gedreven modellen. Dit wordt nu al gebruikt om de verspreiding van het virus te voorspellen in de volgende weken. Maar dit kan ook gebruikt worden om lessen te leren uit de huidige lockdown, of om scenario’s te ontwikkelen om de lockdown stapsgewijs los te laten. De laatste weken zien we heel wat technologische innovatie om bepaalde tekorten in deze crisis op te lossen. Denk bijvoorbeeld aan de innovatieve ontwikkeling van 3D-geprinte mondmaskers, of van beademingstoestellen. Ook dit onderzoek willen we ondersteunen met deze oproep.

Projecten kunnen tot 30 april worden ingediend. Daarna zullen de experten de projecten evalueren en op 22 mei wordt er een beslissing genomen welke projecten opgestart kunnen worden.

Vlaams minister van Innovatie en Wetenschap Crevits: “Vlaanderen is een topregio als het over onderzoek en ontwikkeling gaat. We investeren 3,75 miljoen euro in een aantal projecten naar aanleiding van de coronacrisis. We gaan aan de slag met een wetenschappelijke raad. Met die raad zullen we ook na de crisis verder kijken of er meer middelen nodig zijn voor onderzoek naar het COVID-19 virus, of naar onderzoek om dit soort crisissen te vermijden. Het is belangrijk dat de bevolking vertrouwen en respect heeft voor onze wetenschappers. Ik ben dan ook dankbaar dat deze toponderzoekers tijd vrijmaken om ons hierin te adviseren.”

Alle info over de oproep op de website van FWO-Vlaanderen