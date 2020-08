Vivia Ventures (Vivia) wil Nederlandse bedrijven laten kennismaken met verpakkingen die duurzaam, recyclebaar en vernieuwend zijn in vormgeving. Onlangs vestigde het bedrijf zicht in het BioPartner Center op de Wageningen Campus. Oost NL ondersteunde het bedrijf bij het zoeken van een geschikte plek en de introductie in het ecosysteem en regelingen die er mogelijk zijn in Nederland.

Vivia is een innovatieve R&D-onderneming voor vepakkingstechnieken, gericht op de voedingsmiddelen-, gezondheids- en consumentenproductenindustrie. Vivia biedt ontwerpoplossingen voor flexibele verpakkingen die het probleem van plasticafval verminderen. Door de sluitingen van verpakkingen slimmer en meer circulair te maken hoeven eindgebruikers minder te knippen, scheuren of weg te gooien en komt er uiteindelijk minder afval in het mileu terecht. (Micro)plastics die in het mileu terechtkomen zijn een groot probleem voor mens en natuur. De technologieën van het bedrijf zijn geschikt voor verschillende soorten verpakkingen. Eerder dit jaar kreeg het bedrijf een subsidie toegekend MIT-haalbaarheidsproject voor onderzoek naar haar innovatie.

Investering in regio

Vivia koos voor de Wagingen Campus vanwege de nabijheid van andere innovatieve (agro-food) bedrijven. Het bedrijf zoekt in de regio ook nadrukkelijk de samenwerking op het gebied van R&D. Bij het bedrijf komen op termijn vijf mensen werken. Met de vestiging is een investering van vijf miljoen euro gemoeid.