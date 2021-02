Viterra gaat ‘virtuele supply chain-twin’ inzetten om marges te maximaliseren

Viterra – voorheen bekend als Glencore Agriculture – is gestart met een ingrijpende digitale transformatie van het inkopen, verschepen, verwerken en verkopen van agrarische producten. Het transformatieproces is bedoeld om tot betere zakelijke beslissingen te komen. Onderdeel van dit programma is het implementeren van DELMIA Quintiq van Dassault Systèmes. Deze planningsoplossing zal worden gebruikt voor het creëren en benchmarken van scenario’s, zodat de processen van Viterra transparanter worden en continu kunnen worden bijgestuurd en geoptimaliseerd.

Integraal overzicht supplychain

Viterra verwerkt dagelijks grote hoeveelheden data ter ondersteuning van de wereldwijde logistieke supplychain van agrariërs die granen, oliezaden, peulvruchten, rijst, suiker en katoen verbouwen en aanleveren. Om deze logistieke operatie verder te verbeteren, heeft Viterra behoefte aan een oplossing die helpt om overzicht te houden van en inzicht te verkrijgen in de impact van al deze grondstofstromen. Zodat op eenvoudige wijze mogelijkheden voor operationele efficiencyverbeteringen te vinden zijn.

Behoefte aan meer transparantie

“Commodity traders als Viterra hebben behoefte aan meer transparantie in hun supplychain”, zegt Peter Mouthaan, CFO van Viterra. “We moeten ons ervan verzekeren dat we onze operatie op de meest kosteneffectieve manier ‘runnen’. Tegelijkertijd dienen we een hoog niveau van serviceverlening te bieden en moeten we nieuwe kansen op een efficiënte en flexibele wijze kunnen grijpen. Met DELMIA Quintiq van Dassault Systèmes integreren we ons wereldwijde netwerk en hebben we een integraal overzicht. Hierdoor kunnen wij betere zakelijke beslissingen nemen. Door gebruik te maken van de krachtige analysemogelijkheden en key performance indicators kunnen we onze operatie optimaliseren en efficiëntie maximaliseren.”

Virtuele supplychain-twin

“Door gebruik te maken van een zogeheten ‘virtuele supplychain-twin’ kan Viterra op de meest winstgevende manier profiteren van zijn wereldwijde waardeketen en anticiperen op veranderingen die zich voordoen in een dynamische zakelijke omgeving, zoals de handel in agrarische producten”, aldus John Kitchingman, Managing Director, EURONORTH, Dassault Systèmes. “Onze DELMIA Quintiq supplychain-planningsoplossing zal Viterra op data gebaseerde informatie bieden om beslissingen te nemen en toe te passen in de hele supplychain. Dit zal Viterra helpen zowel sneller als wendbaarder te zijn in tijden van verstoring.”

Maximaliseren handelsmarges

Door een virtuele twin van de supplychain te creëren, kunnen handelaren in agrarische producten alle processen synchroniseren en optimaliseren. Dit maakt het mogelijk de handelsmarges te maximaliseren. Dassault Systèmes stimuleert winstgevende groei op lange termijn binnen de landbouwsector met het 3DEXPERIENCE-platform en de DELMIA Quintiq supplychain-planningsoplossing. Het biedt alle supplychainpartners nieuwe manieren om samen te werken, slimmere methoden voor het beheren van gegevens, beter bruikbare KPI-monitoring en snellere besluitvorming op basis van het simuleren van what-if-scenario’s.