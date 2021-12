VISMA | yuki heeft blockchain technologie verwerkt in haar boekhoudplatform waarmee de echtheid van bonnen en facturen automatisch is te verifiëren. Dit vormt de eerste stap in een volledig veilige automatisering van de factuurverwerking en -betaling.

Spookfacturen zijn steeds lastiger te herkennen. Wil je dit 100% goed doen, dan komt daar veel controle werk bij kijken, ondanks de hoge mate van automatisering. De ontvanger van de factuur blijft verantwoordelijk voor de controle en verwerking.

Als de verzender een factuur in de blockchain plaatst, is deze niet te veranderen. De factuur die de klant krijgt, heeft een sleutel waarmee deze dankzij technologie van mintBlue vanuit Yuki is te valideren met de factuur in de blockchain. Zijn beide facturen identiek, dan vindt automatische verwerking plaats. Straks is het zelfs mogelijk om de factuur automatisch te betalen. De software kan dan rekening houden met het beste betaalmoment voor een optimale cashflow.

Nu al kan de factuurverwerking al in hoge mate automatisch verlopen. Maar automatisering is niet per definitie veilig. De afhankelijkheid van derde partijen vormt een potentiële zwakke plek. Zo kan een leverancier in de verwerkingsketen kan gehackt worden, failliet gaan, prijzen sterk verhogen of de dienstverlening beëindigen. En overheden kunnen regels voor standaardisatie van factuurverwerking wijzigen waardoor de automatische verwerking stokt.

Niet afhankelijk van derde partijen

Blockchain is een altijd beschikbare database die niet afhankelijk is van derde partijen. Er is niet één centrale partij die controle heeft over de informatie, waardoor gebruikers er vanuit kunnen gaan dat de informatie correct is en blijft. Ondernemingen kunnen daardoor in een split second valideren of de ontvangen factuur authentiek is. Ook papieren bonnetjes kunnen straks via de blockchain veilig worden verwerkt. De bon krijgt een QR-code mee voordat die naar de blockchain wordt gestuurd. Bij verwerking scant Yuki de QR-code en valideert deze met de QR-code in de blockchain. Daarna vindt automatische verwerking in de boekhouding plaats.

Een 100% geautomatiseerde boekhouding

“Al sinds de oprichting tien jaar geleden werkt Yuki aan een slimme oplossing voor een complex probleem. Door toevoeging van de blockchaintechnologieNon Fungible Tokeninvoicing (NFT) aan ons boekhoudplatformzijn we er zeker van dat inkomende facturen correct zijn. Ook is het mogelijk om altijd een digitale versie van fysieke bonnen op te halen van de blockchain. Zo realiseren we 100% herkenning van papieren bonnen van bijvoorbeeld een tankstation of supermarkt, zegt Jeroen van Haasteren, Head of Product bij Visma | yuki. “Met CEO fraude en andere security-uitdagingen is het belangrijk om 100% te kunnen vertrouwen op inkomende facturen. Met de implementatie van NFT invoicing zetten we een grote stap om onze doelstelling; een 100% geautomatiseerde boekhouding, te realiseren”

Toekomst

Voordat blockchain echt een rol van betekenis kan spelen in een veilige factuurverwerking, zijn er meer softwareleveranciers nodig die NFT invoicing technologie inbouwen in hun facturatie software.

“Vanuit Visma | yuki zijn we hoopvol dat we deze eerste stap naar meer eigenaarschap over je financiële data een succesvol vervolg kunnen geven’’ zegt Rogier van den Heuvel, managing director van Visma | yuki. “Als meer bedrijven volgen met het inbouwen van NFT invoicing technologie in hun software, geeft dit elke factuur een encrypted digitale variant die op te halen is vanaf de blockchain. Waarbij de herkenning en correctheid altijd 100% is. Daarmee kunnen we een groot ongemak gezamenlijk oplossen.”

“Deze initiatieven zie je al in de markt, alleen liggen de data en het verdienmodel altijd bij een externe partij. Met de blockchain heb je deze limitaties niet en blijf je altijd eigenaar over je eigen data. Ook als de bedrijven eromheen zouden verdwijnen,’’ aldus Niels van den Bergh, CEO mintBlue.