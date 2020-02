VIRO opent nieuwe vestiging in Zwolle

Per 1 januari 2020 heeft VIRO ook een vestiging in Zwolle. Hiermee komt het streven naar landelijke dekking steeds dichterbij. Met de opening van een nieuw kantoor in Zwolle heeft VIRO nu zeven vestigingen in Nederland.

Martin Dibbets, Commercieel Directeur Nederland: “In de regio Zwolle zijn veel industriële bedrijven gevestigd. Vanuit onze vestigingen in Hengelo en Groningen deden we al wel zaken in deze regio, maar we merkten dat het voor onze klanten én voor onze collega´s beter is, om ook lokaal gevestigd te zijn. Ook met het oog op de arbeidsmarkt biedt de vestiging in Zwolle gunstige perspectieven. Met onder andere Hogeschool Windesheim om de hoek kunnen we starters en studenten mooie carrièremogelijkheden bieden”.

Vestiging Zwolle richt zich in eerste instantie voornamelijk op activiteiten op het gebied van Mechanical Engineering, Software & Control en Elektro & Instrumentatie. Dirk van der Bijl is verantwoordelijk voor de vestigingsleiding.

VIRO is een internationaal ingenieursbureau gespecialiseerd in projectmanagement en engineering. Klanten benaderen ons voor uitdagende industriële engineeringsprojecten. Vanuit onze vestigingen in Nederland, België, Duitsland en Oostenrijk werken onze 750 medewerkers wereldwijd voor opdrachtgevers in de aerospace, attractiebouw, automotive, defensie, energie, food, industriële & utiliteitsbouw, machinebouw, maritieme sector, procesindustrie en semiconductor industrie