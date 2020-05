VIRO heeft sinds 1 januari ook een vestiging in Zwolle. Daar werken nu twee softwareontwikkelaars en drie mechanical engineers, onder leiding van branchemanager Dirk van der Bijl, met vanuit de hoofdvestiging in Hengelo ondersteuning van systeem- en softwarespecialist Theo de Vries. Vanuit de nieuwe locatie wil VIRO zich vooral richten op de markt van de machine- en apparatenbouw. ‘Machines worden intelligenter, de softwarecomponent erin neemt steeds verder toe, en daarmee de complexiteit. Wij willen onze klant ondersteunen bij het beheersen daarvan en bij het realiseren van zo veel mogelijk functionaliteit in die software’, duidt De Vries die een softwareafdeling in Hengelo leidt.

Die markt hoopt VIRO niet alleen te vinden in Zwolle en directe omgeving, maar ook in Flevoland, het zuidelijke deel van Drenthe en Friesland en het noordelijk deel van de Randstad. ‘Die regio bedienen we nu nog vooral vanuit andere vestigingen. Voor de samenwerking met de klant is het wenselijk als we in de buurt zitten. Bovendien biedt deze regio kansen waar we beter op kunnen inspelen met een vestiging in Zwolle. Dat geldt met name als we samen met de klant in een proces van co-development zitten, waarbij we met teams werken op zowel onze locatie als bij de klant. Maar ook als we onze mensen detacheren is het natuurlijk veel prettiger als die niet helemaal uit Hengelo, Groningen of Arnhem hoeven te komen’, aldus Van der Bijl. Het interview met de twee VIRO-mensen wordt via een conference call afgenomen, mede vanwege de coronacrisis. ‘Het zou zeker kunnen zijn dat we gedurende deze periode ontdekken dat we eigenlijk veel vaker en meer op deze manier op afstand zouden kunnen samenwerken. En misschien dat de klant ook ontdekt dat de moderne communicatietechnologie in bepaalde situaties een goede oplossing biedt. Maar als je samen met hem een nieuwe machine in bedrijf moet stellen, dan lukt dat niet via Skype’, formuleert De Vries.

VIRO kiest niet alleen vanwege de machinebouwmarkt voor de extra vestiging in Zwolle, maar ook voor het aanbod ter plaatse van goed opgeleide technische mensen. VIRO is op zoek naar talent in en rondom Zwolle. ‘Wij zijn aantrekkelijk voor kandidaten die hun carrière willen vormgeven zonder daarvoor te hoeven verhuizen. Hier zit genoeg talent. We onderhouden reeds goede contacten met hogeschool Windesheim en willen dat vanuit de nieuwe vestiging verder intensiveren’, zo stelt Van der Bijl. De Vries voegt eraan toe dat Perron038, het innovatiecentrum voor de maakindustrie, Zwolle extra interessant maakt. ‘Dat is een broedplaats van jong ondernemerschap waar technici samen met jong talent van de hogeschool werken aan uitdagende hightech opdrachten. Met onze vestiging in Zwolle sluiten we makkelijker op Perron038 aan.’

Het is de bedoeling dat de vestiging Zwolle dit jaar gaat groeien. ‘Voorwaarde is wel dat we goede mensen vinden met de juiste technische achtergrond. We willen de klant, door het beschikbaar hebben van capaciteit en expertise, graag flexibiliteit bieden. Maar het leveren van kwaliteit staat centraal en daarom willen we beheerst groeien.’