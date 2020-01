Vincent Groenhuis gaat met biopsierobot de strijd aan tegen borstkanker

Vincent Groenhuis ging als promovendus met robotica op de Universiteit Twente vier jaar lang de strijd aan tegen borstkanker. Met verschillende prototypes van 3D geprinte biopsierobots bewees hij het leed van de patiënt te kunnen verzachten en bovendien borstkankeronderzoek nauwkeuriger en efficiënter te maken. Groenhuis promoveerde cum laude op 9 januari. Zijn missie zit er nog niet op.

Borstkanker is nog altijd de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Door een naald in de borst te plaatsen en te navigeren naar het afwijkende weefsel (laesie), is het mogelijk een weefselsample te verkrijgen. Na ziektebeeldanalyse is een goede diagnose mogelijk, ook wel een biopsie genoemd.

Nauwkeurige navigatie van de biopsienaald is essentieel voor het bestrijden van borstkanker en alle andere soorten kanker. Door het gebruik van speciale naalden, waarvan de tip erg warm kan worden (thermo-ablatie) of erg koud (cryo-ablatie), is het mogelijk tumorcellen dichtbij de tip van de naald te vernietigen. Zo wordt kanker behandeld zonder ingrijpende chirurgische ingrepen.

Robotica is de oplossing

Voor het zeer nauwkeurig opsporen en visualiseren van de locatie van afwijkend weefsel bieden MRI-scanners de uitkomst. Maar de nauwkeurigheid van de handgestuurde naald is niet optimaal. Robotica is de oplossing, zo toont Groenhuis in zijn proefschrift nog eens aan, maar de aanpak vergt veel expertise. “Niet alle robots zijn een succesvolle combi met MRI-scanners. Robots bestaan vaak uit metaal en dat gaat niet samen met de sterke magnetische velden van MRI-scanners”, vertelt hij.

Groenhuis onderzocht tijdens zijn promotieonderzoek verschillende robotica-opties en ontwikkelde enkele prototypes. Eerder werkte hij al aan de Stormram en Sunram robots, waarvan er inmiddels vijf zijn. De nieuwste is de Sunram 5. MURAB is een andere onderzoekslijn dan Stormram/Sunram. Van MURAB is er één echte robot. Beide lijnen zijn naast elkaar ontwikkeld met elk een geheel eigen filosofie. In zijn proefschrift omschrijft hij beide projecten.

MURAB

MURAB (MRI and Ultrasound Robotic Assisted Biopsy) is een robot buiten de MRI-scanner die ultrasound, MRI, elastografie en computer vision combineert om op basis van een patiëntspecifiek model de juiste strategie voor biopsie uit te voeren. Daarbij houdt de robot rekening met vervormingen.