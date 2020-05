Campussen roepen iedereen op om mee te denken.

Alle denkkracht is nodig.

Wat wordt na de coronacrisis het nieuwe normaal? Welke problemen en uitdagingen staan ons te wachten en hoe lossen we die op? Juist nu hebben we denkkracht nodig om de toekomst vorm te geven. Brightlands Smart Services Campus Heerlen organiseert van 11 tot en met 15 mei samen met Corda Campus Hasselt en DigiHUB Aken een online hackathon om antwoord te geven op deze vragen. Iedereen is welkom om mee te denken.

De lockdown intelligent verlaten

Wat precies de impact is van de coronacrisis? Niemand die het weet. Zeker is dat onze maatschappij verandert. Misschien is de anderhalve-meter-afstand-samenleving wel het nieuwe normaal. Maar hoe gaan we daarmee om? Welke problemen en uitdagingen zijn er en hoe pakken we die aan? Geen eenvoudige vraagstukken, om een understatement te gebruiken. De antwoorden liggen niet voor het oprapen. Niemand heeft recepten en kant-en-klare remedies paraat. Het is wel zo dat steeds meer mensen in actie willen komen, willen praten over en zoeken naar oplossingen.

Een online hackathon

Een hackathon is al jaren een beproefd instrument voor het delen van ideeën en kennis, het bedenken en uitvoeren van oplossingen. Breng creatieve en goedopgeleide mensen bij elkaar, laat hen presenteren, discussiëren, debatteren en aan het einde van de sessie liggen er concrete opties op tafel. De beste ideeën en plannen worden uitgevoerd.

Iedereen is welkom om mee te doen: ondernemers, wetenschappers, studenten, scholieren, docenten, mensen met ideeën, visionairs. Iedereen die denkt een steentje te kunnen bijdragen. Alle denkkracht is nodig.

11 tot en met 15 mei

De hackathon wordt gespreid over een volle week. Maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 mei van 16.00 uur tot 19.00 uur zijn de online meetings met coaches en mentoren uit het netwerk van Brightlands Smart Services Campus, Corda Campus en DigiHUB Aken. Een jury beoordeelt op donderdag 14 mei de eindpitches. Een dag later, op vrijdag 15 mei, worden de winnaars tijdens een livestream bekendgemaakt.

Veel respons

De campussen rekenen op veel respons en verheugen zich op de sessies. Christopher Sparks, bij Brightlands Smart Services Campus actief in de ondersteuning van startups en voor de gelegenheid host van de hackathon: “Een crisis kan het beste in mensen naar boven brengen. Als campussen dragen we zo een steentje bij aan een samenleving na de crisis.”

Inschrijven kan tot 6 mei via de Brightlands website.