Vijf UT-studententeams gaan samenwerken en professionaliseren in nieuw gezamenlijk pand Kennispark

Vijf studententeams van de Universiteit Twente betrekken met ingang van 1 september een nieuw gezamenlijk pand op het Kennispark Twente. Green Team Twente, RoboTeam Twente, Solar Boat Twente, A3T en Electric Superbike Twente zullen dan hun intrek nemen in het bedrijfspand aan het Capitool 25. De gezamenlijke huisvesting moet bijdragen aan een nog nauwere samenwerking tussen de teams. “We hopen dat dit pand de centrale plek zal gaan worden voor de activiteiten van en rondom studententeams”, vertelt Anne Bulten, teammanager van Electric Superbike Twente. “Daarnaast zal dit gezamenlijke pand zorgen voor meer exposure en mooie samenwerkingsmogelijkheden tussen de teams en partners.”

“Als Kennispark zijn we blij met de komst van de teams. Hoe meer interactie tussen de bedrijven van Kennispark en studenten hoe beter! Vanuit de RegioDeal middelen gaan we daarom ook kijken hoe we het pand transparanter kunnen maken en de buitenruimte zo kunnen inrichten dat de studententeams echt ‘in de loop’ komen te zitten en medewerkers op Kennispark hun kennis met de teams kunnen delen”, aldus Anne-Wil Lucas, gebiedsdirecteur Kennispark.

Initiatief van de teams

Het initiatief voor een gezamenlijk pand kwam vanuit de teams zelf. Anne Bulten: “Toen ik zag dat het pand te huur stond, ben ik met het droomidee om dit gezamenlijk met alle andere studenten teams te gaan huren naar de andere teams gestapt. Ondanks een kleine vertwijfeling of het zou lukken waren de andere teammanagers ook enthousiast en hebben we een bezichtiging ingeboekt. We waren onder de indruk van de staat van het gebouw en de enorme bedrijfsvloer die zich er achter bevind.”

Het pand aan Capitool 25 is een modern bedrijfsgebouw met bijna 700 m2 kantoorruimte verdeeld over twee etages en net iets meer dan 700 m2 bedrijfsruimte. Aan de overkant van de straat zit het UT-gebouw Therm, waardoor de teams ook voor studenten meer zichtbaar zullen zijn. Gedurende de zomerperiode zullen de teams hun spullen verhuizen en gezamenlijk kijken hoe het gebouw zo praktisch mogelijk kan worden ingericht. Er wordt een stichting opgericht waarin het beheer van gebouw wordt onder gebracht, waarin ook de Universiteit Twente deelneemt.

Niels Kadijk, teammanager van A3T over de locatie: “Praktisch gezien is het de ideale locatie die dicht bij de campus zit en voldoende ruimte geeft. Vooral de mogelijkheid tot een workshop en testruimte naast ons kantoor zal voor ons een hoop tijd schelen. Met de hulp die de UT ons hier in bied denk ik dat de studententeams hier de volgende grote stap mee kunnen zetten om nog meer te kunnen bereiken.”

Meerwaarde van gezamenlijke huisvesting

De gezamenlijke huisvesting biedt de teams mogelijkheden voor verdere professionalisering. Olof Baltus, Teammanager Green Team Twente: “Het voordeel van een gezamenlijk pand is dat we bijvoorbeeld duurdere en grotere apparatuur kunnen aanschaffen omdat we dit ook met meerdere teams kunnen delen. Hiermee kunnen we de studententeams verder professionaliseren en zijn we als studententeams minder afhankelijk van externe factoren. Een voorbeeld hiervan zou bijvoorbeeld een draaibank kunnen zijn waar zelf kleine onderdelen op kunnen maken. Een ander voordeel is dat we tussen teams veel meer kennis kunnen gaan uitwisselen, wat er ook weer toe leidt dat we grote stappen vooruit kunnen gaan maken op technisch vlak.”

Ook bij Solar Boat Twente zijn ze blij met het gezamenlijke onderkomen. Xavier Roosendaal, teammanager: “Als Solar Boat Twente zijn we erg enthousiast om binnenkort met veel van de studententeams bij elkaar te zitten. Deze wens bestaat al meerdere jaren; niet alleen vanuit onze kant maar ook vanuit de Universiteit Twente zelf. Het brengt veel praktische voordelen met zich mee: op deze manier kunnen we nog makkelijker de samenwerking met elkaar opzoeken. Natuurlijk is het ook gezellig en interessant om na een lange dag eens te kijken naar wat de rest heeft gedaan. Het is dan ook gaaf om te horen dat dit nu werkelijkheid wordt!”

Waarde uit succes andere teams

Dichter bij elkaar zitten betekent ook makkelijker kennis uit te wisselen en ervaringen over te dragen. “Studententeams, en zo ook RoboTeam Twente, halen veel waarde uit het succes van de andere teams”, aldus Casper de Regt van RoboTeam Twente. “Het afgelopen jaar hebben we op veel gebieden samengewerkt en elkaar ondersteunt. Dat we nu samen in een gebouw gaan werken zal deze band nog meer versterken. Niet alleen kunnen we zo gebruik maken van elkaars gereedschap en apparatuur, we kunnen zo ook meer kennis en ervaring delen om als teams nog beter te worden. De universiteit ondersteunt de studententeams sinds we zijn opgericht en maakt ook deze nieuwe samenwerkingen mogelijk. We kijken ernaar uit om in de toekomst vele studenten en onze partners te mogen verwelkomen in het nieuwe gebouw.”