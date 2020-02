Vijf Semiconductor bedrijven hebben 53% van de wereldwijde capaciteit van wafers in handen.

IC Insights heeft onlangs zijn nieuwe Global Wafer Capacity 2020-2024 rapport uitgebracht dat diepgaande details, analyses en voorspellingen bevat over de capaciteit van de IC-industrie op basis van de omvang van de wafers, de procesgeometrie, de regio en het producttype tot 2024.

In het rapport is een ranglijst opgenomen van de 25 grootste leiders op het gebied van wafercapaciteit in termen van maandelijks geïnstalleerde capaciteit in 200mm-equivalenten vanaf december 2019. De top-vijf van ‘s werelds leiders op het gebied van wafercapaciteit had elk een capaciteit van meer dan 1.000.000 wafers per maand (figuur 1). De gecombineerde capaciteit van de top vijf bedrijven vertegenwoordigde 53% van de totale wereldwijde wafercapaciteit aan het einde van 2019. De top vijf van capaciteitsleiders had in 2009 daarentegen 36% van de wereldwijde capaciteit in handen. De capaciteit van andere halfgeleiderproducenten, waaronder Intel (817K wafers/maand), UMC (753K wafers/maand), GlobalFoundries, Texas Instruments en STMicro, verloren hun top vijf positie.

– In december 2019 had Samsung met 2,9 miljoen 200mm-equivalent wafers per maand de meest geïnstalleerde wafercapaciteit. Dat was 15,0% van de totale capaciteit in de wereld en ongeveer tweederde daarvan werd gebruikt voor de productie van DRAM- en NAND-flash-geheugenapparaten. Grote bouwprojecten in uitvoering zijn onder andere grote nieuwe fabs op de locaties in Hwaseong en Pyeongtaek, Korea, en in Xi’an, China.

– Op de tweede plaats kwam TSMC, de grootste pure-play-gieterij ter wereld, met een capaciteit van ongeveer 2,5 miljoen wafers per maand, oftewel 12,8% van de totale wereldwijde capaciteit. Het bedrijf heeft een nieuwe faciliteit toegevoegd aan zijn Fab 15 complex (het Fase 9/Phase 10 gebouw) in Taichung, Taiwan, en heeft een nieuwe fab (Fab 18) gebouwd in de buurt van zijn Fab 14 complex in Tainan, Taiwan.

– Micron had eind 2019 de derde grootste capaciteit met iets meer dan 1,8 miljoen wafers, oftewel 9,4% van de wereldwijde capaciteit. De capaciteitsgroei van Micron voor 2019 werd versterkt door de opening van een nieuwe 300mm wafer fab in zijn vestiging in Singapore. Het bedrijf verwierf ook het aandeel van Intel in hun IM Flash joint venture in Lehi, Utah. In 2020 is Micron van plan een tweede fabriek te openen in Manassas, Virginia.

– De vierde grootste capaciteitshouder eind 2019 was SK Hynix met een maandelijkse wafercapaciteit van bijna 1,8 miljoen wafers (8,9% van de totale wereldwijde capaciteit). Meer dan 80% daarvan werd gebruikt voor het maken van DRAM- en NAND-flashchips. In 2019 voltooide het bedrijf de bouw van zijn nieuwe M15 wafer fab in Cheongju, Korea, en een nieuwe fab (C2F) op zijn site in Wuxi, China. Zijn volgende grote fab project is Fab M16 op zijn site in Icheon, Korea.

– Het afronden van de top 5 bedrijven was geheugen IC leverancier Kioxia (voorheen Toshiba Memory) met 1,4 miljoen wafers / maand (7,2% van de totale wereldwijde capaciteit), met inbegrip van een aanzienlijke hoeveelheid NAND-flashgeheugen capaciteit voor haar fab investering en technologie-ontwikkeling partner Western Digital. De capaciteit voor Toshiba Electronic Devices is niet opgenomen in de Kioxia-nummers.

– De vijf grootste pure-play foundries van de industrie -TSMC, GlobalFoundries, UMC, SMIC en Powerchip (inclusief Nexchip) – zijn elk gerangschikt onder de top 12 van de capaciteitsleiders. In totaal hadden deze vijf gieterijen een gecombineerde capaciteit van ongeveer 4,8 miljoen wafers per maand vanaf december 2019, wat neerkomt op ongeveer 24% van de totale fab-capaciteit in de wereld.

