In Nederland is de medische sector goed voor 7% van de CO2-uitstoot en daarmee heeft de sector grote invloed op het klimaat. Omgekeerd heeft het klimaat ook grote invloed op de zorg. De nieuwe VIG Talk op 25 november gaat over de transitie naar een duurzame zorg. Aanmelden kan al!

In de Green Deal Duurzame Zorg zijn afspraken gemaakt over hoe de zorgsector de uitstoot kan verminderen en de impact op het milieu beperken. De wil is er en de urgentie en noodzaak zijn helder, maar waar staan we? En wat is er nog voor nodig om het kantelpunt naar een duurzame zorg te bereiken?

Sprekers

Op deze vragen gaan we in tijdens de VIG Talk ‘Kantelpunt naar duurzame zorg’ op donderdag 25 november. Sprekers zijn Maria van der Heijden (directeur MVO Nederland) en strategisch zorgontwikkelaar Hanneke Wittgen (Coöperatie VGZ). Onder leiding van Gerard Schouw, directeur VIG, geven zij hun kijk op de verduurzaming van de zorg in Nederland.

Discussie

Na een korte presentatie van beide sprekers kunnen deelnemers aan de VIG Talk zich via de chatfunctie mengen in de discussie en vragen stellen aan de gasten.

Deze online bijeenkomst is relevant voor iedereen die actief is binnen de zorg en is geïnteresseerd in verduurzaming van de medicijnketen. U kunt zich aanmelden via onderstaande link. Dit live event vindt plaats op donderdag 25 november, van 16.00 tot 17.00 uur. Deelnemers ontvangen kort voor de start van het event een linkje voor online toegang.

