Het investeringsfonds Victus Participations investeert samen met het management in het bedrijf Contronics uit het Brabantse Sint-Oedenrode. Contronics is een ingenieursbedrijf dat met eigen ontwikkelde ‘dry misting’-technologie een oplossing biedt om de versheid van fruit en groenten te bewaren en voedselverspilling tegen te gaan.

Contronics biedt supermarkten en andere bedrijven in de voedingssector een oplossing om voedselverspilling tegen te gaan door het gebruik van ultrasone bevochtigers. Dry Misting heeft zich bewezen als effectieve oplossing om fruit en groenten langer houdbaar te houden.

Het Brabantse bedrijf is sinds 2000 met deze technologie actief. Contronics heeft zich ontwikkeld tot marktleider in vernevelingssystemen. De onderneming levert het systeem inmiddels in 30 landen en heeft de ambitie om in de komende jaren internationaal te groeien.

Frank Bakker, ceo Contronics: “Samen met zijn zakenpartner Feitse van der Zouw heb ik 25 jaar geleden aaan dit bedrijf mogen bouwen. En dat komt het moment dat je zo snel gaat groeien dat je het niet meer alleen kan. Met hulp van onze trouwe adviseurs bij FBM in Nieuwegein (Derk Kropholler en Michel Pilgram) kwamen we in contact met Victus Participations. Vanaf de start was er een goeie klik, die zich tijdens de afgelopen maanden ontwikkeld heeft in een vertrouwensband. Met het vlste vertrouwen gaan we samen de toekomst tegemoet met centraal onze missie om de voedsel afvalstroom met 50% te verminderen.”

Patrick Groeneveld, Partner Victus Participations:”de vraag naar Dry Misting installaties neemt exponentieel toe, gedreven door enerzijds de stijgende consumentenvraag naar verse producten en anderzijds de aandacht voor voedselverspilling die druk legt op de retailers. De oplossing die Contronics biedt is effectief, betrouwbaar en heeft een beperkte investeringsbehoefte. Bovendien kan de technologie worden ingezet in de gehele voedselketen, bij de retailer maar ook onder andere in opslag en transport van geoogste producten. Wij zien veel groei kansen voor Contronics en kunnen als aandeelhouder het bedrijf hierbij steunen.”

Victus is een onafhankelijke participatiemaatschappij exclusief gericht op de landbouw- en voedingssector in de Benelux. Bij de oprichting in 2017 zijn zowel Nederlandse als Belgische investeerders toegetreden, waarbij het merendeel van de investeerders zelf ervaring heeft als ondernemer in landbouw- en voedingssector. Contronics is de achtste participatie van Victus Participations I, een fonds van 90 miljoen euro.

bron Victus Participations