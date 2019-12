Victor Douven aangesteld als Director Operations bij BUVO Castings in Helmond

Victor Douven zal leiding geven aan de productie organisatie. “Juist in tijden waarin de automobiel industrie sterk in beweging is vanwege nieuwe ontwikkelingen blijft BUVO investeren en behoudt de organisatie een toekomstgerichte blik. Door te ontwikkelen in mensen, structuren en processen en door vooruit te blijven kijken, blijven opdrachtgevers de samenwerking opzoeken. Dit laat mij zien dat BUVO een solide bedrijf is met veel potentie. Ik kijk er naar uit om hier onderdeel van uit te maken en BUVO Castings te ondersteunen in de verdere groei en professionalisering.” Aldus Victor Douven.

Juiste man op de juiste plaats

Victor zal zorgdragen voor de verdere ontwikkeling van operations binnen BUVO Castings. Het optimaal samenwerken, zowel binnen operations, alsook met andere afdelingen is cruciaal voor BUVO. BUVO is dan ook verheugd om Victor aan het Managementteam toe te voegen.

Door zijn ruime ervaring met het implementeren van vernieuwende productieprocessen binnen diverse industrieën, waaronder de automobiel industrie is BUVO er van overtuigd in Victor de juiste man op de juiste plaats te hebben gevonden.