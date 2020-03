VHE ontvangt meer orders, maar zorgen door onzekerheid

Van orders die gecanceld worden heeft VHE geen last. Integendeel. Het aantal opdrachten uit de semicon, de verpakkingsindustrie, de elektrische mobiliteit en natuurlijk ook de medische technologie is alleen maar toegenomen, vertelt directeur Joop Essing van de Eindhovense onderneming. Als hij aan de telefoon komt staat hij op het punt zijn personeel een hart onder de riem te steken en te vertellen dat, met alle maatregelen die de onderneming genomen heeft, veilig aan die opdrachten gewerkt kan blijven worden. En dat dat ook nodig is, om het bedrijf gezond te houden. ‘Natuurlijk zijn het onzekere tijden, niemand weet precies waar het naartoe gaat. Maar zorgen dat we met zijn allen de economie zo lang mogelijk draaiende houden is in belang van ons allemaal.’

Belronde langs klanten en leveranciers

Dat de orderstroom intact is gebleven en zelfs wat is gegroeid heeft ook te maken met de telefonische ronde langs klanten en leveranciers die Essing en zijn mensen de afgelopen week – proactief – gemaakt hebben. ‘Om te bespreken hoe zij en wij met deze crisissituatie omgaan. Om de gezondheid van de eigen mensen zo goed mogelijk te borgen, maar ook om te zorgen dat we voldoende componenten toegeleverd krijgen. Voor de zaken als besturingskasten en kabelbomen die we produceren hebben we veel elektronica componenten nodig die veelal uit China moeten komen en waar je niet gemakkelijk omheen kan engineeren. Maar, op dit moment, ervaar ik daar nog geen problemen mee. We hebben zelf tijdig tussenvoorraden aangelegd en onze toeleveranciers als itsme hebben dat ook gedaan. Dus wij hebben veel klanten kunnen verzekeren dat wij op dit moment gewoon kunnen blijven leveren.’

‘Heel goed dat overheid stevig steunpakket heeft gelanceerd’

Zelf was hij eerder deze week gebeld door een medewerker van de huisbank, de ABN Amro, met de vraag of VHE problemen had of voorzag met de financiering en extra financiële steun nodig had. ‘Goed dat de bank actief meedenkt, maar op dit moment hebben wij nog geen behoefte aan meer krediet, uitstel van het aflossen van leningen of aan ketenfinanciering. Maar voor de wat langere termijn maak ik me natuurlijk wel zorgen. Het is heel goed dat de overheid een stevig steunpakket heeft gelanceerd en samen met de banken optrekt om de industrie zekerheid te geven.’