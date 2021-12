Marc Wucherer, lid van de raad van bestuur bij Bosch Rexroth AG, verklaarde onlangs dat ctrlX Automation het ‘brein’ van de moderne fabriek is. Hij lijkt gelijk te krijgen: de reacties op het open besturingsconcept zijn lovend. Zo ook bij VHE Industrial Automation. Het bedrijf uit Eindhoven heeft sinds kort de eerste machine in Nederland waarin motion samenkomt met ctrlX Core, dat als besturingssysteem het hart vormt van ctrlX Automation. ‘Je kunt er ontzettend veel bruikbare technologie in kwijt’, aldus software/motion engineer Rob van Kempen van VHE.

Besturingssysteem Bosch Rexroth: programmeren en connecten stuk eenvoudiger

Wat maakt het ctrlX Automation-platform, dat onder meer servo-aandrijvingen, een HMI en I/O- modules omvat, zo anders dan conventionele aandrijftechnieken? Het antwoord daarop geeft Erik de Git, sales factory automation van Bosch Rexroth. ‘ctrlX Automation brengt werelden samen in een open en modulair systeem: machinebesturing, informatietechnologie en het internet of things. Zo maakt onder andere het open besturingsconcept een groot verschil: ctrlX ondersteunt meerdere programmeertalen.’

‘Vroeger was je bijvoorbeeld verplicht om CODESYS te gebruiken, maar met ctrlX Automation kies je als gebruiker je eigen programmeertaal’, vervolgt De Git. ‘Van C++ tot en met Python, het kan allemaal. Dat is een groot voordeel, zeker ook omdat hedendaagse studenten niet meer werken met CODESYS – wat uiteraard wél nog steeds mogelijk is. Voorheen zouden ze, als ze ergens aan het werk gingen, dus eerst een nieuwe programmeertaal moeten leren. Werken ze met ctrlX Automation, dan kunnen ze werken in de programmeertaal van hun keuze en dus meteen aan de slag.’

Snel up and running

Rob van Kempen is sinds kort bij VHE in dienst als software/motion engineer. De integratie van ctrlX Automation in de nieuwe smart cable cutter maakte hij van dichtbij mee. ‘Wat me meteen opviel, was de open structuur van de ctrlX-architectuur. Een groot voordeel voor mij als pas-afgestudeerde; ik kon werken in iedere gewenste programmeertaal. Natuurlijk was het in het begin even wennen aan deze nieuwe manier van werken, maar dat ging snel. Inmiddels kunnen we iedere machine met ctrlX Core in een mum van tijd up and running hebben.’

‘We hebben nu veel minder losse hardwarecomponenten nodig’

VHE pre-assembleert onder andere kabelsystemen voor bedrijven die werken met semiconductoren. Projectleider Teun Jaspers: ‘We leveren plug-and-play kabelbundels waarin alle benodigde kabels zijn verwerkt. Alleen: het op lengte knippen van al die kabels kent enkele beperkingen. Zo konden we voorheen maar een maximale lengte van vijftig meter knippen, simpelweg omdat onze knipstraat niet langer was. Daarnaast was het een arbeidsintensief project: de operators moesten steeds flinke afstanden lopen.’

Geen centimeter meer of minder

Die twee punten wilde VHE verbeteren: een optimalisatie van de kabeluitloop en de mogelijkheid om extra lengte te knippen. ‘Tegelijk hebben we bekeken of we ook de kwaliteit en de nauwkeurigheid nog verder konden verhogen’, zegt Jaspers. Het project slaagde ook daarin: het is voortaan niet meer nodig om machines kabellengtemetingen te ‘leren’. Vanuit het door VHE ontwikkelde Xerox-productiesysteem haalt de ctrlX Core recepten zoals lengtes en diameters rechtstreeks naar de eigen datalayer. Daardoor is de hoeveelheid onbruikbaar testproduct tot vrijwel nul gereduceerd. Jaspers: ‘Het teach-traject is voorgoed voorbij, dankzij de ctrlX Core . Bovendien is vijftig meter nu écht vijftig meter, geen centimeter meer of minder.’

Té veel technologie?

Met het integreren van de ctrlX Core is VHE in Nederland de allereerste die het besturingssysteem combineert met drives (motion). ‘Er zit veel technologie in’, vertelt Rob van Kempen. ‘Misschien wel iets té veel, als je puur kijkt naar de relatieve eenvoud van onze machine. Maar dit is voor ons meer dan een functionele toepassing: we hebben zo veel mogelijk van de technologie gebruikt om praktische kennis op te doen, zodat we in de toekomst ook relaties kunnen bedienen met behulp van meer geavanceerde machines. Want die vraag gaat er komen, gegarandeerd.’

Van Kempen beschrijft hiermee een van de voordelen van ctrlX Automation: de mogelijkheid om eenvoudig individuele oplossingen te downloaden als apps in het ctrlX-ecosysteem (of ze zelf te creëren en snel operationeel te maken). ‘Doordat je op één en dezelfde core allerlei verschillende apps kunt laten draaien, heb je veel minder losse hardwarecomponenten nodig. Dat werkt een stuk overzichtelijker. Zo omvat de core bijvoorbeeld een HMI; die roep je aan via de browser van een willekeurig apparaat binnen het netwerk. Ook de PLC-applicatie draait op de core. En wil je alsnog uitbreiden met een extra functionaliteit? Dan installeer je simpelweg de betreffende app en het draait.’

Voorbeelden van applicaties

Van Kempen somt de verschillende ctrlX-applicaties moeiteloos op: ‘Neem de PLC-app voor het afhandelen van IO/PLC-taken, zoals een vloeiende communicatie met Xerox, waarin we naast technische details van de order ook werkinstructies en procesmatige elementen verwerken. Of neem de open OPC UA-server-app, die zorgt dat de Web-IQ communiceert met het datalayer van ctrlX.’ Verder is er de motion-app voor de aansturing van de twee assen, een etherCAT-app voor de communicatie tussen de remote-IO en de drives, en een toepassing die – zoals bij het op lengte knippen van de kabels – communicatie mogelijk maakt tussen de Xerox-productiesoftware met de rest-API en datalayer.

VUCA-bestendig

Ook vermeldenswaard is de web-IQ-applicatie voor de HMI-functie. Van Kempen: ‘Vanaf ieder device in het VHE-netwerk kun je verbinding maken met de ctrlX Core en deze laten functioneren als HMI. Die hosten we als applicatie op de ctrlX Core en kunnen we gebruiken in een reguliere webbrowser. Op die manier kan iedereen die inlogt, dus niet alleen de operator, alle proceseigenschappen inzien. De positie van de trommel, de stand van de lineaire geleider, de positie van de kabelklem, acceleraties en vertragingen… noem maar op.’

In het algemeen voldoen de eigenschappen van ctrlX Automation aan alle eisen van de VUCA-wereld (volatiele, onzekere, complexe en ambivalente markten): het stelt gebruikers in staat om flexibel, onafhankelijk, toekomst- en datavast te handelen als het gaat om vraaggerichte kosten, aldus de VHE-man.

Half woord is genoeg

De totstandkoming van de nieuwe VHE-knipstraat (voorzien van twee Bosch Rexroth servomotoren – één voor de trommelrotatie en een voor de kabeltranslatie) komt mede door de goede samenwerking tussen VHE en Bosch Rexroth. ‘We zijn niet voor niets certified excellence partner’, aldus Jaspers. ‘De samenwerking is heel goed, de lijnen zijn kort.’ Ook Van Kempen is lovend over het partnerschap. ‘Ik vond vooral de prettige structuur van de wekelijkse overleggen en meetings heel fijn. We spreken dezelfde taal en hebben aan een half woord genoeg.’

Vanuit de zijde van Bosch Rexroth sluit De Git zich daarbij aan. ‘Onze relatie met VHE bestaat al vele jaren, we werken laagdrempelig samen. Hun kennis van motion, aandrijvingen en het ontwikkelen van kwaliteitssoftware sluit mooi aan bij onze core business. Sterker nog: als ik bij VHE op locatie ben, voelen mijn contactpersonen bijna als mijn collega’s.’

Verwachtingsvolle toekomst

Al met al zijn de VHE’ers positief over de afronding van dit project, en verwachtingsvol over volgende stappen. Teun Jaspers: ‘Het was een prachtige ontdekkingsreis, waarin wij een soort proeftuin waren. We hebben de voordelen en mogelijkheden van CtrlX Core met motion ontdekt. Ik verwacht dat deze efficiëntie zich in de toekomst meer en meer gaat bewijzen; in mijn optiek gaat het steeds meer deze kant op.’

Innovatieprijs 2021

ctrlX Automation viel onlangs al in de prijzen: met de Duitse Innovatieprijs werd in juli een onderscheiding van formaat binnengehaald in de categorie ‘Grote ondernemingen’. De prijsuitreiking van het evenement, dat in 2010 in het leven werd geroepen om baanbrekende producten en processen in de schijnwerpers te zetten, vond plaats in de vorm van een digitaal evenement.