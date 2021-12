VGI-Willems RVS Machinebouw is leverancier van uitsluitend roestvast stalen (en aluminium) systemen voor de machine- en apparatenbouw. Het bedrijf, dat ruim dertig jaar bestaat en circa honderd medewerkers telt, verhuisde twee jaar geleden naar een groter pand in Hapert. ‘We blijven constant groeien en dat geldt ook voor de assemblageactiviteiten van grote machinelijnen voor onze oem-klanten. Deze machinelijnen vragen veel ruimte en we brengen deze momenteel nog deels onder op de oude locatie in Bladel. Daarom willen we met 7.000 vierkante meter uitbreiden om alle assemblagewerkzaamheden naar Hapert te kunnen halen’, verklaart Marco van Geel, dga bij VGI-Willems.

Daarnaast zetten de ontwikkelingen in assemblage ook door, met name wat betreft cleanroomassemblage, een nieuwe activiteit van VGI-Willems. ‘Steeds meer klanten vragen dat van ons en daar geven we graag gehoor aan. Die activiteit past ons goed. Binnen ons huidige pakket hebben we al veel te bieden als het gaat om assemblage, maar dit ontbrak nog’, aldus Van Geel. In de nieuwbouw komt een aparte hal voor cleanroomassemblage, om in de toekomst ook roestvast stalen onderdelen voor de farma en semiconductor, waaronder ASML, te kunnen leveren. ‘Die sectoren stellen hoge eisen aan zuivere assemblage en ik verwacht dat die vraag verder zal toenemen. Om ook nieuwe klanten te kunnen bedienen, investeren we nu.’