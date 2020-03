Verzelfstandigde QRM-cellen vergroten winstgevendheid Kaak

Jürgen van Aalst was jarenlang hr-manager bij de Kaak Group in Terborg, fabrikant van industriële productielijnen voor brood en pizza met momenteel zo’n 850 mensen op de loonlijst. Van Aalst deed de werving en selectie van vast en tijdelijk personeel voor het gehele bedrijf, of het nu ging om een vacature voor een secretaresse of een engineer. Daartoe onderhield hij contact met ongeveer twintig à dertig werving- en selectiebureaus en uitzend- en detacheringsbureaus. De een omdat die goed ingevoerd was in de arbeidsmarkt in een regio, de ander om z’n specialisatie in bepaalde typen functies. Van Aalst nam het gehele traject voor zijn rekening, van de eerste contacten met de afdelingsmanager over een vacature tot en met het finale gesprek met de kandidaat over de precieze arbeidsvoorwaarden.

Deze ‘360 graden’-manier van werken vloeide voort uit een meerjarig QRM-traject bij Kaak. QRM (Quick Response Manufacturing) moet doorlooptijden in processen verkorten. Het werken in QRM-cellen is een effectief middel gebleken om het aantal overdrachten binnen processen te verminderen en daarmee wachttijd te elimineren. Dat geldt zowel in een productie- als een kantooromgeving: met elkaar samenwerken aan één opdracht en deze (zo ver mogelijk) afmaken is effectiever en sneller dan een order in etappes uitvoeren.

Nu was het onderhouden van de contacten met alle bureaus tijdrovend en over elke aanstelling moest een marge betaald worden. Dus ontstond het idee om de quick response office cell van Van Aalst te verzelfstandigen tot een aparte BV binnen de Kaak Group. Dat leidde tot de oprichting in 2015 van Jaws, met Van Aalst als directeur. Gestart als onderneming met één klant – Kaak – bedient Jaws tegenwoordig, vanuit vestigingen in Enschede en Terborg ruim honderd opdrachtgevers in een regio tussen grofweg Arnhem en het noorden van Twente. ‘In het begin focusten we op klanten met een technisch profiel en werkten we soms samen met andere bureaus, maar inmiddels werven en selecteren we voor opdrachtgevers in verschillende sectoren en doen we alles op eigen kracht.’

In de lijn van de QRM-filosofie vervullen de accountmanagers van Jaws alles wat nodig is om een klant te werven tot en met het selecteren van kandidaten voor diens vacatures. ‘Ook 360 graden rond. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het vinden van nieuwe klanten, maar onderhouden ook een flink netwerk van professionals en gaan daarin zelf op zoek om vacatures te vervullen. Dat zorgt voor eigenaarschap en ondernemerschap. Die duizendpoten vinden is niet altijd even eenvoudig, maar omdat ik zelf jarenlang op deze wijze heb gewerkt, herken ik die veelzijdigheid ook bij anderen.’

Voor Kaak betekent het dat het een winstgevende activiteit aan de groep heeft kunnen toevoegen. Inmiddels is langs dezelfde QRM-route de start-up K3D ontstaan, gespecialiseerd in het 3D-metaalprinten. ‘Zo versterkt de Kaak Group als geheel haar winstgevendheid. En mocht een nieuwe activiteit op een gegeven moment succesvoller en groter worden dan het ontwikkelen en bouwen van bakkerijmachines, dan vinden ze dat geen probleem.’