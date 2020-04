Oopsie Heroes, een kinderproduct ontwikkeld door het Eindhovense IoT technologiebedrijf LifeSense Group, wordt nu 100% vergoed door de Nederlandse zorgverzekeraars VGZ en CZ.

LifeSense Group (LSG) heeft de krachten gebundeld met Nederlandse zorgverzekeraars om een gemeenschappelijk doel te bereiken: het stigma van kinderbedplassen wegnemen en gezinnen over de hele wereld in staat stellen om urineverlies uit te bannen. Door middel van de vergoedingsmogelijkheid zal de technologie van LSG’s Oopsie Heroes vanaf deze maand beschikbaar zijn voor alle gezinnen in Nederland.

“We zijn erg trots om aan te kondigen dat na gerichte en consistente LSG-teamactiviteiten ons kinderproduct – Oopsie Heroes – nu 100% wordt vergoed in Nederland. We kijken ernaar uit om onze wereldwijde impact uit te breiden door oplossingen te bieden aan meer gezinnen in Nederland”, zegt Valer Pop, CEO van LifeSense Group. “Deze fantastische kans betekent dat veel klanten van VGZ en CZ nu een Oopsie Heroes plaswekker kunnen kopen en 100% van het bedrag terugkrijgen van VGZ of CZ. Daarnaast onderzoekt LSG nu de vergoedingsmogelijkheden samen met andere Nederlandse verzekeraars.”

Oopsie Heroes is ontwikkeld samen met meer dan 100 kinderen in Nederland, met als doel bedplassen te voorkomen. Oopsie Heroes bestaat uit een kleine en comfortabele sensor die eenvoudig aan elk ondergoed of pyjamabroekje kan worden bevestigd. Als het kind ‘s nachts een “Oopsie Moment” heeft, stuurt de sensor een onschadelijk, op audio gebaseerd signaal naar het mobiele apparaat waarop de Oopsie Heroes app draait. De app maakt het kind dan wakker zodat het op tijd naar het toilet kan gaan. De klanten van de Oopsie Heroes set ontvangen een sensor, stickervellen en een tablet.

LifeSense Group heeft meer e-health oplossingen. Naast Oopsie Heroes zijn dat Carin en Wil. Deze oplossingen ondersteunen zorgverleners met de zorg voor hun patiënten die lijden aan urineverlies tijdens de Covid – 19 lockdown.