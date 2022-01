Vervaet machines, die vanaf 2022 worden geproduceerd, zijn standaard uitgerust met het Vervaet Connect basissysteem. Sensoren verzamelen gegevens over de prestaties en werking van de machine, die automatisch in realtime worden verzonden en weergegeven via een nieuw online portaal genaamd MyVervaet. Zowel actuele als historische machinegegevens zijn overal toegankelijk via dit gebruiksvriendelijke platform. Dankzij de hoge compatibiliteit kan de informatie worden uitgewisseld en geëxporteerd met vele andere populaire systemen (John Deere, Dacom, Agrarmonitor en anderen), wat de waarde ervan verder verhoogt.

De weergegeven informatie is rijk en omvat, maar is niet beperkt tot, het volgende:

– Real-time tracking van machines

– Bedrijfsstatus van de machine, inclusief toerental, motorvermogen, brandstofverbruik en bewerkte hectares

– De huidige instellingen en parameters met een live weergave van de schermen in de cabine

– Service-informatie zoals het niveau van de brandstoftank en bedrijfsuren

– Alle waarschuwingen in geval van problemen of foutcodes

– De historische gegevens van het werk dat eerder door de machine is uitgevoerd

– Indien opgegeven (voor oogstmachines), opbrengstkaarten met verzamelde oogstgegevens weergegeven op een veldkaart

– Aanvraagformulieren en totale hoeveelheid toegepast (voor Hydro Trike en Quad)

De voordelen van het systeem zijn verreikend. De eigenaar kan alle informatie op elk moment bekijken, wat het beheer vergemakkelijkt. Dit is een nog groter voordeel bij het werken met meerdere Vervaet producten. Dankzij het logboek van eerdere bewerkingen kunnen parameters zoals brandstofverbruik en prestaties worden geanalyseerd en vergeleken en, indien nodig, worden verbeterd, wat de efficiëntie verhoogt en de kosten verlaagt. Machine-eigenaren profiteren ook van gedetailleerde informatie, e.B. de mogelijkheid om direct te zien hoeveel brandstof er in een bepaald veld is verbruikt.

Ook het service- en onderhoudsbeheer is gestroomlijnd: foutmeldingen kunnen direct online worden gevolgd door het serviceteam van Vervaet uit biervliet. Waarschuwingen over fouten of problemen worden weergegeven op de MyVervaet-portal. Dit is zichtbaar voor de klant, de dealer en de fabrikant. Het is ook mogelijk om software-updates draadloos te installeren, waardoor de uitvaltijd van de machine wordt verminderd.

De precisielandbouwelementen van Vervaet Connect bieden boeren aanzienlijke voordelen bij het maximaliseren van hun opbrengsten. Dankzij de compatibiliteit van het systeem met andere platforms kunnen de gegevens bijzonder nuttig zijn wanneer andere geavanceerde landbouwmethoden al in gebruik zijn. De groeiende markt waarin de Vervaet machines op de weg zijn kan zo optimaal verzorgd worden en krijgt de beste service.

Voor de Vervaet Hydro Trike en Quad 550 maakt het systeem toepassingskaarten in het MyVervaet-portaal die de hoeveelheid mest laten zien die op elk veld wordt uitgereden. Dit maakt het mogelijk om de bemesting te optimaliseren en ook heel precies vast te leggen wat waar wordt toegepast, eventueel aangevuld met NPK-gegevens verkregen via een NIR-sensor. Alles kan dus aan de boer worden geïllustreerd.

Hoewel het in kaart brengen van de opbrengst vaker voorkomt in gewassen, was het over het algemeen niet mogelijk in wortelgewassen. De opbrengstkartering is getest op Vervaet bietenaders en wordt zeer gewaardeerd door gebruikers. De optioneel geïntegreerde functie geeft automatisch de opbrengstkaarten weer in MyVervaet. Dit kan samen met het totale geoogste tonnage en andere belangrijke informatie aan de klant worden doorgegeven.

“We zijn ervan overtuigd dat het Vervaet Connect-systeem voordelen biedt voor alle betrokken partijen, van loonwerkers tot boeren”, zegt Daan van de Velde, Marketing Manager bij Frans Vervaet BV. “Boeren kunnen de data uit het Vervaet Connect-systeem gebruiken om hun opbrengsten te optimaliseren en kosten te verlagen, en ook op onderhoud en diagnostiek wordt tijd bespaard. Ons belangrijkste doel is en blijft om onze industrie de best mogelijke ondersteuning te bieden, en we bereiken dit wanneer iedereen samenwerkt – we geloven dat men niet bang moet zijn voor samenwerking. Daarom kan de door Vervaet Connect gegenereerde informatie worden gedeeld met andere systemen om het grootste potentieel voor de eindgebruiker te realiseren en de ontwikkeling en vooruitgang van onze industrie te verbeteren.”

“Dit alles komt de efficiëntie ten goede”, zegt Gerd Kaalmink. “De mogelijkheid om potentiële problemen te diagnosticeren of klanten te helpen bij het op afstand instellen van machines is een echt voordeel voor de service. De mogelijkheid om software-updates draadloos uit te voeren betekent ook dat ons serviceteam minder tijd hoeft te besteden aan reizen, wat in de praktijk besparingen voor de klant oplevert. Een ander voordeel is dat het systeem volledig is afgestemd op onze machines, d.w.z. het is afgestemd op de specifieke eisen van de oogstmachines en drijfmeststrooiers en we kunnen bepalen hoe we de gegevens willen weergeven.

Bron Vervaet