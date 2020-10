Vertical Farming is de praktijk van het kweken van planten binnenshuis onder volledig gecontroleerde omgevingscondities in veel gestapelde lagen, waarbij gebruik wordt gemaakt van kunstlicht in plaats van te vertrouwen op de zon. Door de groeiomgeving af te stemmen op de exacte behoeften van de plant en gebruik te maken van bodemvrije teelttechnieken, kan verticale landbouw honderden keren meer opleveren dan conventionele landbouw, 365 dagen per jaar en zonder dat er pesticiden nodig zijn.

Voorstanders van Vertical Farming beweren dat het een revolutie teweeg kan brengen in de wereldwijde voedselproductie, doordat er praktisch geen voedselkilometers meer worden gemaakt doordat de gewassen vlak naast de stedelijke bevolkingscentra kunnen groeien. Op dit moment leggen groenten en fruit vaak duizenden kilometers af om de consument te bereiken, waardoor ze onderweg versheid en kwaliteit verliezen en het risico op besmetting toeneemt. Dit is een bijzonder probleem in de VS, waar recente E. coli-uitbraken van besmette producten de afgelopen jaren tot honderden ziekenhuisopnames hebben geleid. Door het sterk gecentraliseerde model voor verse producten te verstoren, zou de Vertical Farming deze problemen kunnen helpen overwinnen en tegelijkertijd kunnen profiteren van de bredere consumententrend naar lokale productie.

Investeerders reageren enthousiast en de sector heeft sinds 2015 meer dan 1 miljard dollar aan financiering bijeengebracht. Hoogwaardige investeringen zijn onder andere de in New Jersey gevestigde start-up AeroFarms die in 2019 $100 miljoen ophaalt voor de uitbreiding van de luchtkweekfaciliteiten, en de Californische start-up Plenty die in 2017 $200 miljoen ophaalt in een financieringsronde onder leiding van het SoftBank Vision Fund, samen met financiers, waaronder Jeff Bezos en Alphabet-voorzitter Eric Schmidt. Overal in de Stille Oceaan is de industrie al gevestigd – in Japan zijn er momenteel meer dan 200 verticale boerderijen in bedrijf, met de industrie leider Spread Co. Ltd., die elke dag 30.000 kroppen sla produceert in de sterk geautomatiseerde fabriek van Techno Farm Keihanna.

Ondanks dit optimistische beeld staat de industrie echter voor uitdagingen.

De sector is bezaaid met faillissementen – PodPonics en FarmedHere, ooit exploitanten van de grootste verticale boerderijen ter wereld, sloten hun deuren in 2016 na te hebben geworsteld met spiraalvormige kracht- en arbeidskosten en organisatorische complexiteiten. Het onderhouden van een gecontroleerde omgeving 24/7 is extreem energie-intensief en het dagelijks runnen van een verticale boerderij kan veel handmatige arbeid vergen, vaak in omgevingen die niet ontworpen zijn voor het telen van gewassen, zoals binnenin transportcontainers. Vertical Farming staan vaak voor een moeilijke beslissing tussen de hoge opstartkosten van geautomatiseerde, hightech faciliteiten en de hoge bedrijfskosten van meer handmatige faciliteiten met minder geavanceerde klimaatregelingen.

Toch blijft het enthousiasme groot en helpt de technologie de kosten van Vertical Farming te verlagen en grootschalige stedelijke voedselproductie te realiseren. Dit rapport biedt een diepgaande discussie over de belangrijkste technologische gebieden die bijdragen aan het realiseren van verticale landbouw, waarbij gebieden worden geïdentificeerd die de sleutel tot het succes van de industrie zouden kunnen zijn, zoals:

– Groeimethoden

– LED’s en verlichting

– Milieucontroles

– Sensoren

– Automatisering

– Containerlandbouw

Op basis van interviews met 16 grote spelers uit de hele sector wordt in dit rapport inzicht gegeven in de stand van zaken in de Vertical Farming , waarbij wordt ingegaan op de uitdagingen waar de sector voor staat en op de factoren die een rol spelen bij het creëren van een succesvol verticaal landbouwbedrijf. Het rapport gaat in op de economische aspecten van de Vertical Farming in vergelijking met de conventionele landbouw en identificeert mogelijkheden voor spelers in de sector en de bredere waardeketen.

Het rapport beschrijft verder de waardeketen voor de Vertical Farming, evenals de bedrijfsmodellen en hoe de markten voor verticale landbouw in de verschillende regio’s veranderen, in tegenstelling tot de snel opkomende markten in Noord-Amerika en de gevestigde markten in Oost-Azië. Het rapport voorspelt vervolgens de toekomst van de verticale landbouwindustrie en voorspelt dat deze zal stijgen van de huidige waarde van 709 miljoen dollar naar 1,5 miljard dollar in 2030.