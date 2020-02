Verstoringen in het openbaar vervoer meten, voorspellen en beheersen

Verstoringen in het openbaar vervoer, zoals een defect voertuig of een aanrijding, zijn aan de orde van de dag. Ze kunnen leiden tot veel vertraging voor de reiziger of extra kosten voor de vervoerder. Daarnaast kan ook de ervaren reistijd toenemen als gevolg van toegenomen drukte. Onderzoeker Menno Yap wil de verstoringen verhelpen en ontwikkelt een methode om de impact van verstoringen voor reizigers te verminderen. Vandaag promoveerde hij aan de TU Delft.

Zijn primaire onderzoeksdoel is om methoden te verbeteren om de impact van verstoringen voor het stedelijk openbaar vervoer te meten, voorspellen en beheersen. Yap: “We vinden verstoringen allemaal vervelend en het voorkomen of oplossen ervan belangrijk. Maar weten we nu echt hoe de reiziger zich gedraagt tijdens een verstoring, en wat een OV-verstoring de reiziger en de maatschappij kost? Als we meer data en kennis hebben, kunnen we oplossingen bedenken om de impact te verminderen.” Op basis van chipkaart data en andere databronnen meet hij de huidige verstoringsimpact. “Met deze informatie is het mogelijk om voorspellingen te doen wat de impact gaat zijn voor toekomstige verstoringen en is het mogelijk om met passende maatregelen te komen om de gevolgen te beperken.”

Waarde van robuustheid

Yap verdiept zich in de robuustheid van het openbaar vervoer: in hoeverre kan het systeem tegen een stootje? Volgens hem is het altijd de vraag wat de waarde is van die robuustheid. Zijn ‘robuustheidstool’ helpt overheden en vervoerders met het nemen van besluiten die de investering waard zijn: “Elke reiziger wil dat er geen verstoringen zijn, maar als de kosten van de treinkaartjes door een dure robuustheidsmaatregel ineens omhoog gaan is het de vraag of dit gewenst is.” Met zijn tool reikt Yap een methode aan die de verstoringskosten kan berekenen op een specifiek openbaar vervoer traject en daarmee ook in hoeverre je deze kosten kunt verminderen met een bepaalde maatregel: de zogenaamde robuustheidsbaten. Deze baten kunnen vervolgens worden afgezet tegen de kosten van deze maatregel, om vast te stellen of een maatregel vanuit maatschappelijk oogpunt wenselijk is.

Beleving van de reiziger Ten alle tijden gaat Yap uit van de beleving van de reiziger: “Als een trein op tijd rijdt wil het nog niet zeggen dat de reizigers ook allemaal op tijd zijn op hun eindbestemming. We kijken vanuit het perspectief van de reiziger van deur tot deur. Het is de kunst om de meest kwetsbare plekken op te sporen in het totale OV netwerk.” Daarnaast spelen meerdere factoren een rol bij hoe een reiziger de reis beleeft. “Als er vanwege drukte geen zitplaats is in de trein, wordt de reistijd als langer en minder prettig ervaren.”