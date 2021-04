Verkoopleider Massey verkast van Thermo Fisher naar Additive Industries

Additive Industries heeft Mark Massey benoemd als Chief Commercial Officer (CCO). De CCO positie is nieuw. Massey’s toevoeging aan het team is de eerste stap in de uitbreiding van de wereldwijde commerciële organisatie van de onderneming om haar groeiambities te ondersteunen, aldus persinformatie.

Als CCO zal Massey leiding geven aan de verdere ontwikkeling en implementatie van de Sales & Marketing strategie, naast het leiding geven aan de wereldwijde sales, marketing, product management en de customer life cycle management teams. Hij zal een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de groei van het bedrijf.

Massey is momenteel nog Sr. Director & General Manager voor de productlijn Bulk Elemental Analysis bij Thermo Fisher Scientific. Hij heeft als verkoopleider meer dan 25 jaar ervaring in het realiseren van bedrijfsgroei met hightech kapitaalgoederen in industriële markten. Voorafgaand aan zijn huidige functie bekleedde Mark diverse managementfuncties in het verkoopmanagement bij Philips Industrial Electronics, AMETEK en Thermo Fisher’s Electron Microscopy business unit. Massey studeerde elektrotechniek aan de Haagse Hogeschool en behaalde een graad in business administration.

Mark Massey: “Ik ben vereerd en verheugd om toe te treden tot het innovatieve en toegewijde team van Additive Industries. Het bedrijf loopt voorop op het gebied van innovatie in de zeer aantrekkelijke markten van additive manufacturing van metalen en ik kijk uit naar onze groeireis en succes op lange termijn.” Ian C. Howe, CEO bij Additive Industries: “We heten Mark van harte welkom bij ons bedrijf als CCO, dit is een belangrijke stap in het versterken van onze commerciële aanwezigheid . Additive Industries heeft een enorm onbenut potentieel en met Mark’s competentie en brede ervaring in sales management in belangrijke doelmarkten zullen we onze groei versnellen via acquisitie van nieuwe business en klanten.”