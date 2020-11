Om concurrerend te blijven en te kunnen blijven voldoen aan de actuele klantvraag, werkt ook Verheij Metaal in Ulft aan verdere digitalisering en automatisering van het productiebedrijf. Daartoe sloot dit Achterhoekse bedrijf – dat plaatwerk toelevert voor toepassingen in de bouw, logistiek, automotive, retail, voedingsmiddelen en apparatenbouw – net na de zomer een contract met Trumpf. En wel voor de levering van een TruBend Cell 5000 voor geautomatiseerd buigen, onderdeel van de toekomstvisie van Verheij Metaal, die verder bestaat uit een geautomatiseerd magazijn, een nieuwe fiberlaser met sorteerfunctie, en alle noodzakelijke software om het geheel te besturen en te koppelen aan het eigen ERP- en CAD/CAM-systeem. ‘In het selectieproces hebben we met diverse leveranciers gesproken en iedereen kan het technisch leveren. Maar de softwareoplossing van Trumpf sluit het beste aan bij onze behoefte en bij de machines die wij al hebben staan’, verklaart directeur Peter van Buuren.

Toeleverancier van plaatwerk zijn voor uiteenlopende klanten heeft zijn charme, maar is ook complex – zeker als je zoals Verheij Metaal elk jaar de omzet met 10 procent ziet groeien. ‘Die groei willen we doorzetten. Als middelgroot plaatwerkbedrijf met zo’n vijftig medewerkers, moeten we ons daarom verder ontwikkelen qua capaciteit. Daarom hebben we besloten een tweede hal te bouwen op een leegstaand kavel naast onze huidige vestiging. Met onze fabriek van de toekomst kunnen we onze groei faciliteren, onze processen optimaliseren en de werkvoorbereidingsprocessen automatiseren’, aldus Van Buuren. ‘Dankzij die automatisering wordt de fabriek flexibel in capaciteit, kunnen we ook kleinere series aan en kunnen we onbemand produceren.’

Momenteel zit de bottleneck qua capaciteit in het kanten; daarom is de kantrobot als eerste aangeschaft; naar verwachting zal deze april 2021 standalone worden opgesteld en in bedrijf genomen in de huidige productiehal, en later gekoppeld worden aan het geautomatiseerde magazijn. ‘Deze TruBend Cell 5000 beschikt over een toolmaster, een geautomatiseerd gereedschapwisselsysteem. Normaal gesproken moeten medewerkers in geval van uiteenlopende vormen en plaatdiktes de machine steeds omstellen. De toolmaster zorgt ervoor dat het omstellen en bewerken volledig automatisch gebeurt.’

Na een recordkwartaal (omzetstijging van 14 procent) druppelt nu bij Verheij Metaal ook het effect van corona door. Van Buuren: ‘Ondanks het feit dat onze klanten actief zijn in verschillende markten, zijn we wat teruggevallen in omzet. Toch willen we deze investering doorzetten. We hebben vertrouwen in de toekomst en in onze klanten.’