Verder wederom best presterende maakbedrijf van Nederland

Verder Group uit Vleuten is het best presterende maakbedrijf van Nederland. Dat blijkt uit de Maak100, de lijst van de honderd best presterende maakbedrijven van Nederland, die jaarlijks wordt gepubliceerd door MT/Sprout in samenwerking met CFI Netherlands en vandaag is gepresenteerd.

Verder Group prolongeert zijn toppositie in de Maak100 en wordt op de voet gevolgd door Stertil Group (2), Trespa (3), Christiaens Groep (4) en Terberg Benschop (5). Het familieconcern uit Vleuten, geleid door ceo Andries Verder, produceert hightech laboratoriumapparatuur en een zeer uitgebreide reeks pompen en mengers voor industriële toepassingen. Voor het grote publiek is Verder International niet heel bekend. Toch speelt het nog geheel zelfstandige familiebedrijf al jarenlang in de Champions League van de eigen sector en bedient het klanten over de hele wereld. In 2019 kwam de omzet uit op ruim 333 miljoen euro, met een omzet- en winstgroei over de laatste vier jaar van respectievelijk 12 en 13 procent.

Snelste stijgers in de Maak100-lijst zijn Syndus, Thomas Regout, Dieseko Group, Itho Daalderop en Trioliet. Syndus uit Terneuzen steeg met maar liefst 37 plaatsen naar positie 38. Hoogste binnenkomers zijn ZND (komt opnieuw binnen op positie 17, na een jaar afwezig te zijn geweest), Motip Dupli, Morssinkhof Rymoplast, Mokveld Valves en Modiform.

Corona-effect

De Maak100 beoordeelt bedrijven tot een omzet van 500 miljoen euro op omzet- , ebit- en roic-groei. De bedrijven in de lijst tekenen gezamenlijk voor een omzet van 13,7 miljard euro, een groei van bijna 600 miljoen ten opzichte van een jaar eerder.

De 2020-editie is gebaseerd op gedeponeerde cijfers uit 2019. “Een corona-effect ontbreekt dus”, zegt samensteller Kevin Driesen van CFI Netherlands. “We weten dat dit effect tot september minus 7 procent is, maar dat is een gemiddelde voor de gehele industrie. In de machine-industrie kan dit effect wel oplopen tot bijvoorbeeld 20 procent. Terwijl de metaalindustrie juist een plus van 7 procent laat zien.”

Driesen is optimistisch over de maakindustrie. “De groei die deze bedrijven jaar op jaar laten zien is indrukwekkend. Maar ook het innovatieve karakter van de sector blijft me iedere keer verbazen. Voorspelbare omzet (recurring revenue) is van belang en je ziet dat de sector daar op inspeelt. Dus niet alleen productinnovatie, maar ook de onderliggende verdienmodellen worden door de ondernemers in de maakindustrie steeds opnieuw aangescherpt.”

Over de Maak100

MT/Sprout selecteert jaarlijks in samenwerking met CFI Netherlands de honderd best presterende maakbedrijven van Nederland tot een omzet van 500 miljoen euro. Voor de totstandkoming selecteerde CFI Netherlands de 300 grootste MKB-maakindustriebedrijven, die vervolgens zijn gerangschikt op vier criteria:

1. Omzet 2019

2. Omzetgroei 2015– 2019

3. Gemiddelde EBIT 2015 – 2019 (in %)

4. Gemiddelde ROIC 2015 – 2019 (in %)

ROIC staat voor Return On Invested Capital, waarbij de EBIT afgezet wordt tegen het kapitaal wat in de onderneming zit. Aan de hand van de vier criteria zijn vier ranglijsten gemaakt. De bedrijven hebben vervolgens punten gekregen voor hun plek op de ranglijst. Deze punten zijn bij elkaar opgeteld tot één totaalscore.