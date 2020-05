Verbruggen Food Group en snoep- en chocoladegroothandel Bos-Gooiland maken bekend dat ze overeenstemming hebben bereikt over de overname van Bos-Gooiland door Verbruggen. Alle medewerkers van Bos-Gooiland blijven behouden, en werkzaam vanuit het hoofdkantoor van Bos-Gooiland in Veenendaal.

Bos-Gooiland is één van de meest toonaangevende bedrijven binnen de zoetwarenhandel, met afzetkanalen zoals markt & evenementenhandel, kiosken, gespecialiseerde snoepwinkels, tankstations en groothandels. Het bedrijf is sinds ruim 60 jaar actief, en is de laatste jaren uitgegroeid tot één van de toonaangevende bedrijven in de zoetwaren groothandel.

Verbruggen Food Group, dat deel uitmaakt van Holland Food Group, laat bij monde van Ronald Versluis (CEO Holland Food Group) weten blij te zijn met de overname. “Met Bos-Gooiland voegen wij een sterk merk toe aan het portfolio van Verbruggen Food Group. Overnames zoals deze passen bij onze missie om de nummer één groothandel van Nederland te worden. Het specialisme van Bos-Gooiland met betrekking tot zoetwaren is een welkome toevoeging aan Verbruggen Food Group”.

Voor Bos-Gooiland betekent de overname de mogelijkheid mee te groeien met de ambities van Verbruggen Food Group. “Wat ons direct aansprak is de ‘no-nonsense’ mentaliteit van Verbruggen Food Group. Wij als Bos-Gooiland zijn uit hetzelfde hout gesneden”, aldus eigenaren Kees en Dolf Bakker. “De samenvoeging van ons aanbod geeft ons een nog sterkere en uniekere positie in de markt. Aan de andere zien we ook voordelen bij de inkoop van ons assortiment”. De trotse broers geven met een gerust hart het stokje over aan de Verbruggen Food Group, waarbij Dolf Bakker behouden zal blijven voor de dagelijkse bedrijfsvoering.

Verbruggen Food Group is ruim 100 jaar de onafhankelijke totaalleverancier voor kruidenierswaren in heel Nederland en daarbuiten. Verbruggen biedt onder andere het volledige KW-assortiment voor supermarkten en kenmerkt zich daarnaast in het speciaal aanbod voor supermarkten in de grensregio’s met Duitsland.

In 2018 werd Verbruggen Food Group overgenomen door Holland Food Group, tevens ook eigenaar van supermarkt 2 Brüder in Venlo. Holland Food Group is de afgelopen jaren Verbruggen aan het versterken door strategische overnames, het bouwen van een nieuw distributiecentrum van 60.000 m2 en het openen van nieuwe supermarkten in Europa langs de Duitse grens. Zo werd onlangs de tweede 2 Brüder vestiging in Enschede.