‘Verbinder’ Wendy de Jong nieuwe directeur OostNL

Wendy de Jong is de nieuwe algemeen directeur van ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. Op 1 juli neemt zij de functie van Marius Prins over. De Jong is gisteren tijdens de Algemene Vergadering van Oost NL officieel benoemd. Per 1 juli start Wendy de Jong als algemeen directeur. Wendy de Jong: “Ik kom binnen in een tijd dat het duidelijk is waar de ontwikkelmaatschappij voor bedoeld is: het duurzaam versterken van de regionale economie. We kunnen nu meer dan ooit onze toegevoegde waarde laten zien. Door ondernemers direct te ondersteunen en tegelijkertijd te werken aan een veerkrachtige en innovatieve economie. Dat maakt dat ik met veel enthousiasme met deze taak aan de slag ga.”

Guido van Woerkom, voorzitter Raad van Commissarissen bij Oost NL, is blij met de komst van de nieuwe directeur. “Wendy is verbindend en heeft hart voor ondernemerschap. Ze is de juiste persoon om deze betekenisvolle rol binnen Oost NL uit te voeren”, aldus Van Woerkom.

Beter samenwerken

Wendy de Jong (1966) was de laatste jaren adviseur bij GovernanceQ, een onafhankelijk adviesbureau gericht op de governance bij bestuur en toezicht van semi-publieke instellingen en professionele dienstverleners. Wendy de Jong: “De rode draad in mijn opdrachten is altijd ‘hoe werken de mensen hier samen, hoe functioneren ze als team en hoe kunnen ze daar stappen in zetten.’ Dat hoop ik ook bij Oost NL te kunnen doen.” Wendy de Jong is opgeleid tot bedrijfseconoom en jurist en heeft naast haar ervaring als adviseur en commissaris ruime ervaring in de financiële sector (ABN AMRO/Alpinvest Private Equity).

Met het aanvaarden van haar rol bij Oost NL legt Wendy na zeven jaar haar functie neer als commissaris van Topfonds Gelderland, waarvan Oost NL fondsmanager is. Ze blijft lid van de RvT van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en lid van de RvC van Ambulance Amsterdam.

Marius Prins

Wendy de Jong neemt de taken over van Marius Prins die sinds eind 2016 algemeen directeur bij Oost NL was. Onder zijn bestuur bouwde hij aan een verdere professionalisering van Oost NL, waarbij duurzame groei en maatschappelijke impact een drijfveer zijn. Na ruim 20 jaar zich ingezet te hebben voor de economie in Oost-Nederland gaf hij eind vorig jaar aan dat het tijd is voor een opvolger. Mogelijk speelde in die stap ook het echec vorig jaar met Lithium Werks een rol. Prins raakte in opspraak doordat Oost NL de startup een lening van 7,5 miljoen euro had verstrekt voor onderzoek en ontwikkeling van lithiumbatterijen op de Technology Base Twente. Vervolgens bleek de Lithium Werks niet aan de financieringscriteria te voldoen.