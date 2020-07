Ventinova Medical en Unitron noemen hun samenwerking een ‘succesvol voorbeeld van een Nederlandse geïntegreerde productieketen’. Ventinova in Eindhoven brengt een disruptief beademingssysteem op de markt en haalde Unitron uit het Zeeuwse IJzendijke erbij als ontwikkelpartner. Nu omvat hun samenwerking de ontwikkeling en assemblage, en ook de inkoop in de keten en financiering. Door de coronacrisis is die samenwerking alleen maar intensiever geworden.

‘Onderlinge afhankelijkheid is niet vreemd in een hechte toeleverketen’

Alles wat Ventinova (opgericht in 2013, nu 25 medewerkers in vooral r&d, klinisch onderzoek en verkoop) ontwikkelt, heeft te maken met beademing. Oprichter Dirk van Asseldonk kwam in contact met anesthesioloog Dietmar Enk, destijds verbonden aan het academisch ziekenhuis in Maastricht, nu aan dat van Münster. Enk had een idee voor een single use apparaat voor patiënten met acuut geblokkeerde bovenste luchtwegen. Dat leidde tot de eerste producten van Ventinova: Ventrain, waarbij zowel de in- als uitademing gereguleerd wordt, en Cricath, een uiterst dun katheter met een inwendige diameter van slechts 2 mm, waardoor met Ventrain beademd kan worden.

Als we dit kunnen, kunnen we ook een complete beademingsmachine bouwen, was de gedachte. Dat werd Evone, bestemd voor het gebruik bij patiënten onder narcose op operatiekamers en de intensive care. Evone is gebaseerd op de zelfontwikkelde, disruptieve beademingsmethode FCV, en zorgt voor een homogenere, meer continue luchtstroom in de longen dan conventionele methoden. Bij kunstmatige beademing controleert het systeem de inademings- en uitademingsfase volledig, zodat een constante flow zonder ventilatiepauzes ontstaat. Dat blijkt bijzonder effectief; er zijn steeds meer aanwijzingen dat patiënten sneller van de beademing af kunnen.

Keten op orde

‘Evone bouwt voort op dezelfde technologie als die van Ventrain. We hadden op een gegeven moment een industriële ontwikkelpartner nodig om het apparaat echt om te zetten in een marktrijp product’, vertelt coo Rienco Verschelling van Ventinova. ‘We zochten een partner met diepgaande kennis van onder meer elektronica en mechanica.’ Diverse partijen passeerden de revue. Unitron (60 medewerkers) produceert sinds dertig jaar high-end lifescienceproducten voor medische wereldspelers. Het bedrijf sprong eruit. Verschelling: ‘We hebben gekeken naar andere producten die ze maken. Belangrijk was dat ze mee konden ontwikkelen, maar vervolgens ook de kennis en kunde hadden om optimaal te assembleren. Eveneens essentieel was dat hun toeleverketen op orde was.’ Ventinova wilde bovendien een partner die qua grootte goed paste. ‘Wij zaten in de start-upfase, de aantallen waren nog gering. Unitron heeft risico genomen: het is in een vroeg stadium in een project met onbekende afloop gestapt. Qua planning en kosten was alles heel onzeker.’

Drastische stijging

Ventinova en Unitron gingen met elkaar in zee. ‘Het duurt jaren voordat zo’n complex medisch systeem als Evone volledig ontwikkeld, getest en gecertificeerd is’, aldus directeur Pieter de Wilde van Unitron. ‘Een kwalitatief partnership grijpt in op ontzettend veel facetten van product en proces. Dan is wederzijds vertrouwen cruciaal. En er is door ons allen echt heel hard gewerkt. Met resultaat.’

In 2018 kwam het beademingssysteem op de markt en werd meteen goed ontvangen in de medische wereld. Unitron produceerde tot voor kort zo’n tien, vijftien systemen per maand. Dat aantal zou langzaam worden uitgebreid. Totdat de coronacrisis kwam en het hechte partnerschap zich pas echt uitbetaalde. De Wilde: ‘Tot voor kort was sprake van een gezonde groei. Maar door de coronacrisis steeg de vraag naar Evone ineens drastisch.’ Ventinova kreeg onder meer een grote order van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor tientallen apparaten. Unitron wist de productie van Evone in vier weken tijd te vervijftienvoudigen.

Volgende generatie

Dat vraagt veel qua flexibiliteit en logistiek. Elk Evone-beademingssysteem telt zo’n vierhonderd componenten die wereldwijd ingekocht worden. Rienco Verschelling: ‘De afgelopen maanden heb ik zelf veel in de supply chain gedaan, samen met Unitron. Onze gezamenlijke focus is om aan de vraag te kunnen voldoen. Natuurlijk zijn we als klant afhankelijk van een toeleverancier als Unitron die ons complete beademingssysteem in elkaar zet. Maar die afhankelijkheid drukt niet zwaar: dit is niet vreemd in een hechte toeleverketen. Unitron heeft laten zien dat ze hun capaciteit in korte tijd serieus kunnen verhogen, van gemiddeld tien tot vijftien per maand, naar veertig per week.’

De productie van Evone blijft sterk opgeschaald. De interesse voor het systeem neemt toe. Nederland moet zich verder wapenen, mocht er een volgende golf COVID 19-patiënten komen. Bovendien is er op veel plekken in de wereld een groot tekort aan beademingsapparatuur. En intussen? ‘Intussen ontwikkelen we samen verder en zorgen we voor een volgende generatie’, aldus Verschelling.