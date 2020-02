Vencosteel is onderdeel van de Vencomatic Group. Het is de productiefaciliteit voor metalen componenten die worden gebruikt in de producten van Agro Supply, Prinzen en Vencomatic.

Vencomatic Group investeert voortdurend in de ontwikkeling van haar producten, omdat zij een duurzame en diervriendelijke pluimveehouderij wereldwijd.

Eigen productie brengt grote voordelen met zich mee. Het stelt ons in staat om een ​​goede kwaliteitscontrole te hebben over ons productieproces. Het zorgt ook voor een snelle levering van proto’s en spoedbestellingen, waardoor onze snelheid op de markt toeneemt.

Het produceren van onze eigen productonderdelen levert een aanzienlijke kostenbesparing op. We vermijden de winst en bezorgkosten van leveranciers en kopen grondstoffen rechtstreeks bij de fabrikant in.

Vencosteel verwerkt verschillende soorten staal. RVS 304, Magnelis en Sendzimir staal. Magnelis staal wordt gebruikt om het corroderen van onderdelen die in contact komen met mest beter tegen te gaan. Het gebruik van verschillende soorten staal stelt ons in staat om een hoge kwaliteit te bieden voor een lange levensduur en om concurrerend te blijven.

Doordat Vencosteel uitsluitend produceert voor de groep, worden de benodigde vaardigheden ontwikkeld en de machines volledig afgestemd om aan de vraag te voldoen. Het zorgt er ook voor dat er zeer gericht wordt geïnvesteerd.

Vencosteel bevindt zich op het terrein van de Venco Campus. Dit vergemakkelijkt een intensieve samenwerking met de R&D en operationele afdelingen en bespaart transportkosten.

Vencosteel heeft een team van 60 fte. Samen verwerken ze 8.500.000 kg staal per jaar, wat resulteert in ongeveer 25.000 productieorders per jaar, variërend van 1 tot 20.000 stuks per bestelling.

