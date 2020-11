De kernactiviteit van Veldkamp in Raalte is het optimaliseren van machines en/of machinepark, midlife updates en/of aanpassingen van bestaande lijnen. Het bedrijf heeft hiervoor de kennis in huis om lijnen met maximaal rendement te laten draaien: zowel mechanisch, besturingstechnisch als softwarematig. Klanten zijn onder meer de verpakkingsindustrie, food, feed & farma en machinebouw voor industriële toepassingen, waarbij Veldkamp werkt met een gecombineerde project- en serviceorganisatie. ‘Dankzij onze servicegerichte achtergrond weten wij hoe belangrijk het is voor onze klanten dat productielijnen betrouwbaar blijven draaien. Onze ervaring bij veel verschillende opdrachtgevers stelt ons in staat kruisbestuiving toe te passen en ervaringen uit te wisselen’, stelt operationeel directeur René Verhoef.

De coronacrisis leidde net als elders in eerste instantie tot veel minder werk, met name bij de machinebouwers. ‘Verder werden onderhoudstops bij de producerende bedrijven vaak uitgesteld, omdat ze moesten doorproduceren om aan de toegenomen vraag te kunnen voldoen’, vertelt Verhoef. ‘Intussen draaien de eindgebruikers weer op het gebruikelijke niveau en kunnen we weer onderhoud uitvoeren. Waar voorheen nog regelmatig een monteur van de oem’er werd ingehuurd, is dit nu wat lastig gezien de reisbeperkingen wereldwijd. Dat biedt kansen om lokaal meer werk uit te voeren. Wel staan bij de machinebouwers assemblage en export op een laag pitje en hierin is nog maar weinig verbetering zichtbaar.’

Waar machinebouwers nog vaak worstelen met het onderwerp servitization, zit dit bij Veldkamp in het DNA. ‘Wij starten waar de oem’er stopt: aan het eind van de garantieperiode. Als je bedenkt dat een gemiddelde productielijn ruim twintig jaar draait, gaat het hier dus al snel over een periode van meer dan vijftien jaar. Qua regulier onderhoudswerk is hier veel werk te doen, maar ook aanpassingen en optimalisaties komen veel voor: andere producten op dezelfde lijn, dezelfde producten in een andere verpakking, meer output uit de bestaande machines. Al deze projecten kunnen wij multidisciplinair aanvliegen vanuit onze projectkantoor in Raalte.’ Daarnaast heeft Veldkamp de eerste stappen gezet in het analyseren van data: meekijken met klanten, met behulp van data trends analyseren en van daaruit stilstand zien aankomen en dus voorkomen.