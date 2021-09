Op 1 oktober start de Expo 2020 Dubai. Onder het thema ‘Connecting minds, creating the future’ presenteren 191 deelnemende landen en organisaties hun beste ideeën, innovaties en technologieën. Watertech-onderneming Holland Water uit Driebergen-Rijsenburg installeert 23 HW Bifipro®-systemen op het Expo-terrein en voorziet de aanwezigen zo van veilig water.

Expo 2020 Dubai duurt tot en met 31 maart 2022. Holland Water is officiële sponsor van het Netherlands Pavilion. Het mkb-bedrijf biedt oplossingen om de schadelijke legionellabacterie in drink- en koelwaterinstallaties met slimme technieken tegen te gaan. Inmiddels zijn er meer dan duizend systemen van Holland Water operationeel in Europa, het Midden-Oosten en Afrika. In de Golfregio werkt de onderneming hiervoor samen met distributiepartner Culligan, waarmee ze ook tijdens de Expo zullen optrekken.

Leo de Zeeuw, waterondernemer en oprichter van Holland Water, is trots op de deelname aan de wereldtentoonstelling: ‘Als bedrijf staan wij voor effectiever, duurzamer en goedkoper waterbeheer in het algemeen en legionellabestrijding in het bijzonder. Expo 2020 Dubai is dan ook het perfecte platform om ons te positioneren als problem solver met een focus op grensverleggende watertechnologie. Met onze oplossing kunnen we echt het verschil maken voor ziekenhuizen, zorginstellingen, hotels en andere gebouwen die prioriteit geven aan waterkwaliteit.’

Holland Water is de afgelopen decennia bezig geweest met het ontwikkelen en optimaliseren van een waterbehandelingstechnologie op basis van koper- en zilverionisatie. Peter van der Linde, global sales director: ‘Het gepatenteerde systeem doseert een exacte hoeveelheid zilver- en koperionen. Deze ionen doden de bacteriën en breken de biofilm af, wat resulteert in schoon en veilig drinkbaar water. Dit water heeft geen restsmaak of geur, in tegenstelling tot water dat is behandeld met chloor.’

Nederland laat tijdens Expo 2020 Dubai zien welke oplossingen Nederlandse bedrijven te bieden hebben op het snijvlak van water-, energie- en voedselvraagstukken. Het Nederlands paviljoen – een biotoop – belichaamt dat. Deze biotoop is gebouwd met lokaal gehuurde damwanden en stempelbuizen en van binnen afgewerkt met biologische en herbruikbare materialen. Zo wordt de ecologische footprint van het paviljoen tot een minimum beperkt. Een ander opvallend element in het paviljoen is de Holland Water Bar in de Business Lounge. Deze bar, ontworpen door V8 Architects, fungeert als centraal ontmoetingspunt en is te herkennen aan de gigantische koperen en zilveren staven, als referentie aan de elektroden die in het HW Bifipro®-systeem worden gebruikt.