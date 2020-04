VEILIG EN EFFICIËNT DOORWERKEN

‘Online vergaderen met klanten blijven we doen’

FMI Hightech Solutions in Drachten werkt met verschoven werktijden, gecombineerd met thuiswerken. ‘Tussen de ochtend- en de middagploeg zit een uur’, vertelt César Mol, managing director. ‘Op die manier willen we de balans bewaren tussen privésituatie, eventuele gezondheidsklachten en onze eigen operatie. Thuiswerken gebeurde al wel af en toe, maar nog niet zo vaak en zeker niet in de aantallen van nu. We waren al bezig daarvoor de benodigde software aan eenieder uit te rollen. Dat gebeurt nu versneld. Je merkt dat het een stuk laagdrempeliger is geworden. Inmiddels vergaderen we online met elkaar, met andere vestigingen en met klanten. Dit zullen we ook na de crisis blijven doen.’ Het thuiswerken krijgt niet per se een vervolg. ‘Afstemming bestaat toch voor een groot deel uit interactie met collega’s. En medewerkers hebben behoefte aan persoonlijk contact.’

‘IT is op orde en dat komt nu heel goed van pas’

Communiceren is belangrijker dan ooit, aldus Marco Leeggangers, operations director van sensorintegrator Sentech in Nieuwkuijk. Met de medewerkers die in onzekerheid zitten. Met de klanten die willen weten of er geleverd kan worden. Met de toeleveranciers die aangeven waar eventuele bottlenecks zitten. Sentech is maanden geleden gestart met actie ondernemen. ‘We zagen dat China op slot dreigde te gaan. We zijn meteen in onze supply chain gaan kijken waar de risico’s zaten en hebben extra voorraden aangelegd.’ Nu is er een crisisteam dat elke dag start met een online overleg. Zo’n 70 procent van de mensen werkt thuis. Sentech heeft de laatste jaren sterk gedigitaliseerd en geautomatiseerd en dat komt nu uitstekend van pas. Uitgangspunt één bij Sentech: we beschermen onze mensen. En punt twee: we zorgen dat de productie door kan gaan. Op de productievloer werken de medewerkers op afstand van elkaar. Mensen die thuis werken krijgen tips en advies om dat ergonomisch te doen. ‘We merken nu dat thuiswerken kan, dat het werkt.’

‘Benieuwd hoe de productiviteit zich ontwikkeld’

Directeur Paul van Abeelen van softwarebedrijf Isah in TILBURG is benieuwd hoe – met al zijn mensen op afstand – de productiviteit zich zal ontwikkelen. Met name hoe de consultants de klanten op afstand kunnen ondersteunen. ‘Momenteel hebben we geen andere keuze. Maar het zou goed kunnen zijn dat blijkt dat veel van onze programmeurs en consultants gemakkelijk structureel een deel van de week – de helft of 30 procent bijvoorbeeld – van huis uit hun werk kunnen doen. Nee, ik heb er geen behoefte aan mijn mensen te kunnen controleren, of ze daadwerkelijk aan het werk zijn. Dat heb ik vijftien jaar geleden al los gelaten. Mijn personeel bestaat vrijwel uitsluitend uit hbo’ers en academici. Die hoef je niet te controleren op hun inzet.’

Online kan, maar het is niet helemaal ideaal

Aandrijfspecialist KTR Benelux in Hengelo volgt de lijn van moederbedrijf KTR Systems in Rheine, stelt vestigingsleider Hans Hagedoorn. Dat betekent geen dienstreizen of extern bezoek. Interne meetings en trainingen zijn gecanceld. Digitaal werken heeft intern een grote vlucht genomen. ‘Ook na de coronacrisis gaat dit zeker onze werkwijze beïnvloeden en zal het aantal fysieke interne meetings afnemen.’

Judith Heikoop van IME Medical Electrospinning in Waalre merkt de effecten op alle vlakken, in de omzet, in de contacten met belangrijke klanten in de wereld. Leveranciers zijn soms deels gesloten. ‘Maar ik ben onder de indruk hoe snel we zijn overgeschakeld op online zaken doen. Als je met partijen een goede, jarenlange relatie hebt, krijg je ook virtueel van alles voor elkaar. Maar op lange termijn is het uiterst belangrijk om elkaar af en toe te zien.’

Dat laatste vindt Hans van Wijngaarden van Xyall (apparatuur voor automatische tumordissectie) in Eindhoven ook. ‘Een workshop die we half februari in China zouden hebben, is niet doorgegaan. In het lab kan niet makkelijk samengewerkt worden. Alles moet online of telefonisch. Dat maakt het moeizamer om vorderingen te boeken.’

Noodzaak voor online aankoopplatforms

In veel landen zijn veel autoshowrooms door de COVID-19-maatregelen gesloten. ‘Dat vergroot de behoefte aan een compleet, effectief online aankoopproces, aldus Pedro Pacheco, senior research director bij Gartner. ‘Op dit moment bieden de meeste oem’ers en autodealers in grote markten als de Verenigde Staten, China en Duitsland geen optimaal end-to-end online verkoopkanaal. Ze moeten platforms voor directe verkoop opzetten waarop gebruikers in slechts drie klikken een auto kunnen kopen. Met alle mogelijke opties erbij.’

En die auto-industrie is maar één voorbeeld. Nu traditionele kanalen en operaties worden getroffen door de corona-uitbraak, wordt de waarde van digitale kanalen meteen duidelijk, aldus Gartner. Het is een wake-up call voor organisaties die veel oog hebben voor de dagelijkse business en te weinig voor het investeren in digitaal zakendoen en hun weerbaarheid op lange termijn.

Nauwere banden gesmeed

Codema, leverancier van oplossingen op maat voor de tuinbouw, kijkt inmiddels alweer vooruit. Het is lastig geweest op Chinese kantoor, maar ‘de lente is in aantocht en de economie in China herstelt langzaam. Bedrijven die deze epidemie kunnen overleven, zullen uiteindelijk een robuustere groei inluiden. Ze zijn dieper in de harten van de mensen geworteld. De bloemenindustrie luidt een nieuw tijdperk in, naar een meer gereguleerde markt, meer gestandaardiseerde productie en teelt en meer verkoop- en distributiekanalen.’ Door wat er samen is doorstaan, zal de relatie tussen bedrijven nauwer zijn, verwacht Codema.

Corona-virus: katalysator voor e-learning

‘As major disasters strike our society, homeworking is becoming a welcome refuge, and the corporate office is no longer in existence.’ Dat stond een jaar of tien geleden al in de strategische studie ‘The Smart Workplace in 2030’ van Johnson Controls. Han Mesters, sector banker zakelijke dienstverlening bij ABN AMRO, haalt het citaat over thuiswerken als toevluchtsoord aan in zijn publicatie ‘Corona-virus wordt katalysator voor e-learning’ (https://insights.abnamro.nl/)

Het corona-virus geeft een grote boost aan de Nederlandse private-opleidingssector, zo verwacht de bank. Medewerkers moeten zo veel mogelijk vanuit hun eigen huis werken. Tienduizenden bedrijven vragen werktijdverkorting aan. Mensen gooien hun arbeidsroutines noodgedwongen radicaal om. Han Mesters: ‘Werkgevers vragen hun werknemers om hun arbeidstijd op te vullen met e-learning.’ En dat geldt voor zowel white collar- als blue collar-beroepen. Aanbieders winnen aan kwaliteit, werkgevers reorganiseren hun opleidingsbeleid.

Kenniswerkersregeling en dan in aangepaste vorm?

Wordt de tijdelijke Kenniswerkersregeling uit 2009 nieuw leven ingeblazen? Deze regeling werd tijdens de wereldwijde kredietcrisis ingericht om kenniswerkers zo veel mogelijk te behouden, aangezien ze na de crisis weer hard nodig zouden zijn. Hoewel gedurende de kredietcrisis de vraag naar producten en diensten inzakte, winsten terugliepen en ontslagen aan de orde van de dag waren, is de coronacrisis van een andere orde, stelt Egbert-Jan Sol van TNO in Eindhoven. Hij inventariseert momenteel bij bedrijven aan welke maatregelen zij behoefte hebben en wat in hun ogen zinvol is. ‘We kijken naar drie aspecten. Allereerst of we mensen die nu vanwege werktijdverkorting thuis zitten online cursussen kunnen bieden in het licht van smart industry. Daarnaast de overweging om de productie terug naar eigen land te halen, voor meer Nederlandse en Europese productsoevereiniteit. Met daarbij uiteraard de vraag of dat kostentechnisch wel een goed idee is. Tot slot vragen we bedrijven in hoeverre zij interesse hebben in publiek-private samenwerkingen die bijdragen aan Green Deals.’ Binnenkort wordt bekeken of een Kenniswerkersregeling met aangepaste insteek opportuun is.

De artikelen in dit katern laten zien hoe de industrie, in buitengewoon lastige omstandigheden, werkt om de impact van het coronavirus te minimaliseren. Dit door de arbeidsomstandigheden van de medewerkers zo veilig mogelijk te maken, te zorgen dat de toeleverketens blijven functioneren, te waken dat de cashflow op orde blijft en te werken aan oplossingen: voor het tekort aan beademingsapparatuur en testsystemen en – van het allergrootste belang voor de langere termijn – voor de ziekte zelf. Door te werken aan een vaccin. En ten slotte, door alvast na te denken over de lessen die we kunnen leren uit deze immense crisis.

Dit katern is door de redactie met de grootste zorg samengesteld. Door de snelheid van de ontwikkelingen is echter niet uit te sluiten dat onderdelen van de berichtgeving inmiddels door de actualiteit zijn ingehaald.