Veel vraagtekens bij KTR over leveranciers en klanten: ‘Blijven ze open?’

KTR Benelux in Hengelo volgt als dochteronderneming de lijn van het moederbedrijf KTR Systems in Rheine, stelt vestigingsleider Hans Hagedoorn. Half februari werd al een internationale meeting met 24 vestigingsleiders afgezegd vanwege het coronavirus uit voorzorg om medewerkers te beschermen. Tijdens een persconferentie eind vorige week in Rheine meldde Holger Klinge, hoofd P&O/Financiën bij KTR Systems GmbH, dat één medewerker positief getest is op het virus. Twaalf andere medewerkers zijn teruggekeerd uit risicogebieden en daarom naar huis gestuurd. Nog eens twee medewerkers zijn in quarantaine en anderen blijven thuis omdat ze hun grootouders of kinderen moeten verzorgen. Om snel te kunnen schakelen bij nieuwe ontwikkelingen, heeft KTR Systems een crisisstaf ingesteld, bestaande uit de directeur, Klinge zelf en een OR-vertegenwoordiger.

Klinge merkt dat bij belevering van klanten problemen beginnen te ontstaan, iets waar het bedrijf niet altijd invloed op heeft. Zo zijn sociale werkplaatsen in de regio gesloten, waar zo’n zeventig medewerkers voor KTR werkten. Die uitval moet opgevangen worden. Ook bij Hagedoorn leven veel vraagtekens omtrent leveranciers en klanten. ‘Blijven ze open? Nergens krijg je duidelijkheid. In België nemen al veel bedrijven geen goederen meer aan. Fingers crossed dat het bijvoorbeeld in ons logistiek centrum nog virusvrij is. Dat kan zomaar veranderen en dan komt alles tot stilstand, vrees ik’, zegt Hagedoorn. ‘Op dit moment verwachten we dit jaar 30 tot 40% terugval in omzet, maar dat is nog koffiedik kijken.’

Alle maatregelen zijn erop gericht om de bedrijfsvoering zo lang mogelijk in stand te houden

De maatregelen om de bedrijfsvoering van KTR Systems zeker te stellen, zijn vergelijkbaar met die bij veel andere bedrijven: medewerkers bewust maken op het belang van hygiëne en de belangrijke voorzorgsmaatregelen hieromtrent, zoals handen wassen. Daarnaast zijn alle dienstreizen voor de buitendienst en andere medewerkers in Rheine afgeblazen. Het bedrijf ontvangt ook geen extern bezoek meer; interne meetings en trainingen zijn gecanceld. De belangrijkste maatregel is dat circa 120 medewerkers die kunnen thuiswerken technisch gefaciliteerd zijn om dit te doen. In Hengelo wordt gewerkt met een kleine bezetting op kantoor. Hagedoorn: ‘Het pand zit op slot, dus geen bezoek en men kan ook niet spontaan binnenvallen. Transporteurs laten we de waren zelf in ons magazijn zetten en tekenen zelf af. En zelf houden we 1,5 tot 2 meter afstand van elkaar.’

Thuiswerken is bij KTR Systems geen optie voor bedrijfsonderdelen die zich bezighouden met montage, logistiek, productie en verspaning. Tussen de twee- en drieploegendiensten zit voortaan een uur, om contact en eventuele overdracht van het virus te voorkomen, maar medewerkers toch gewoon kunnen doorwerken. Vrachtwagenchauffeurs van buiten mogen nog maar op één plek komen, hebben eigen sanitaire voorzieningen toegewezen gekregen en eten in de auto. Alle maatregelen zijn erop gericht om de bedrijfsvoering zo lang mogelijk in stand te houden.