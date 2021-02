Veel belangstelling voor nieuwe Food & Agri Fonds van Anders Invest

De afgelopen weken stonden voor Anders Invest vooral in het teken van de lancering van het Food & Agri fonds. ‘Met een groeiende wereldbevolking liggen er stevige uitdagingen om de productie van gezond, veilig en betaalbaar voedsel op een duurzame en economisch verantwoorde manier te laten plaatsvinden. Het Anders Invest Food & Agri Fonds gaat investeren in bedrijven die aan deze transitie willen bijdragen en beoogt daarbij een gezond maatschappelijk en financieel rendement te realiseren. Vorige week heeft de online informatiesessie plaats gevonden waaraan maar liefst 250 mensen deelnamen. Wij verwachten in de eerste kapitaalronde, die eind februari sluit, circa € 12-13 miljoen op te halen’, aldus berichtgeving van de investeringsmaatschappij.

Naast de grote interesse door potentiële investeerders, is Anders ‘verheugd over de zeer ervaren’ Raad van Advies die het voor dit fonds heeft kunnen samenstellen. Sybren Attema (ex RvC FrieslandCampina), Inga Blokker (directeur The Food Research Company), Erik Stam (Dean & professor Utrecht University School of Economics) en Frans van Verschuer (directeur Heerlijkheid Mariënwaerdt, voorzitter) zullen de RvA van dit fonds gaan vormen. ‘We zijn ervan overtuigd dat elk lid met zijn of haar specifieke kennis en ervaring een goede bijdrage zal leveren aan de opbouw van dit fonds.’ Tevens is Jurjen van der Werf (zie foto) per 1 februari 2021 begonnen als Senior Associate en werkt hij samen met Theo van Stuijvenberg en Evert Hein Schuiteman aan de opbouw van het Food & Agri Fonds.

Industriefonds

Net op de valreep van 2020 heeft het Industriefonds van Anders – met daarin 19 MKB bedrijven uit de maakindustrie – haar investering in Leemberg Pijpleidingen & Apparatenbouw uit Zwijndrecht afgerond. ‘Deze onderneming, opgericht in 1969 is uitgegroeid tot een stabiel en succesvol productiebedrijf op het gebied van leidingsystemen en skidbouw. De onderneming heeft een omzet van €20-25 miljoen, een zeer interessante klantenportefeuille en biedt werk aan ruim 150 mensen. Het is de 19e deelneming in het Industriefonds. De pijplijn van het industriefonds is tevens goed gevuld.’