De coronapandemie laat duidelijke sporen na in de export. In het tweede kwartaal daalde de export van machines uit Duitsland met 22,9 procent op jaarbasis, terwijl de export in de eerste helft van het jaar met 14,1 procent daalde.

De export van machines uit Duitsland werd in het tweede kwartaal hard getroffen door de coronapandemie. Tussen april en juni 2020 zijn ze met 22,9 procent gedaald tot 35,2 miljard euro ten opzichte van het voorgaande jaar. In het eerste kwartaal lag de export nog 5 procent onder het niveau van het voorgaande jaar en in het eerste halfjaar was er een cumulatieve daling van de export met 14,1 procent. De maanden april en mei zijn bijzonder zwak gebleken – vanwege de verstrekkende maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie. Hier is de export telkens met ongeveer 28 procent achtergebleven bij het cijfer van het voorgaande jaar. In juni zijn ze minder drastisch gedaald als gevolg van de intrekking van de reis- en vervoersbeperkingen, hoewel ze nog steeds met 12 procent op jaarbasis zijn gedaald.

“Bedrijven hebben de laatste tijd een zucht van verlichting kunnen slaken in de export. Maar het blijft een hobbelige weg terug naar de normaliteit. Als de exportbusiness moet normaliseren, moeten veel landen die gebruik maken van machinebouw eerst de gevolgen van de pandemie onder controle krijgen en meer vertrouwen ontwikkelen in nieuwe investeringen”, zegt VDMA Chief Economist Dr. Ralph Wiechers. Een vergelijking van de exportcijfers van de Corona-crisis met de cijfers van de financiële en economische crisis in 2008/2009 laat immers zien dat de daling niet drastischer is, althans niet in de eerste helft van het jaar. “In de eerste zes maanden van 2009 daalde de export van machines uit Duitsland met bijna 23 procent”, legt Wiechers uit.

“Om de exporthandel te normaliseren, moeten veel van de landen die gebruik maken van machinebouw eerst de gevolgen van de pandemie onder controle krijgen en meer vertrouwen krijgen in nieuwe investeringen.

Rusland met exportgroei in het eerste halfjaar

In het tweede kwartaal van dit jaar lag de machine-export van Duitsland naar de EU-27 27,7 procent onder het niveau van het voorgaande jaar. Zoals verwacht waren de exportactiviteiten met landen die zwaar getroffen zijn door het coronavirus, zoals Frankrijk (min 28,2 procent), Italië (min 31 procent), Spanje (min 32,1 procent) en het Verenigd Koninkrijk (min 36,4 procent) in deze periode bijzonder slecht. In de eerste zes maanden van dit jaar is de export naar de EU-27-partnerlanden met 17,3 procent gedaald. In dezelfde periode werd 11,3 procent minder machines geleverd aan de rest van Europa. Rusland valt vooral op, want het was het enige topklantenland dat in de eerste helft van het jaar een stijging van de export met 4,5 procent liet optekenen. “De stijging is grotendeels te danken aan grote orders voor de Russische procesindustrie, die in juni werden gerealiseerd”, legt Wiechers uit. “Deze laatste groeitrend in de machine-export van Duitsland naar Rusland zal zich hoogstwaarschijnlijk niet voortzetten. Desalniettemin is Rusland nu weer op de negende plaats gekomen bij de belangrijkste afnemerslanden voor machine-exporteurs uit Duitsland en heeft het Zwitserland naar de tiende plaats geduwd.

China zou opnieuw de belangrijkste interne markt kunnen worden.

De exporttrends naar de twee belangrijkste afzonderlijke markten, de VS en China, verschillen aanzienlijk. Machine-exporteurs uit Duitsland leverden in het tweede kwartaal 23 procent minder aan de Verenigde Staten dan een jaar geleden. Daarentegen zijn de zaken met China tussen april en juni slechts met 7,9 procent gedaald. China is dus op weg om de VS in te halen in de rangschikking van de belangrijkste individuele markten. “In de Volksrepubliek zien we een uiterst krachtig economisch herstel, vooral in de industrie. Dit komt op zijn beurt weer ten goede aan sommige machinebouwsectoren, die een aanzienlijke groei van de export naar de Volksrepubliek kennen. Het gaat hierbij om machine- en onderdelenfabrikanten voor de bouw- en infrastructuurindustrie en de elektronicasector”, analyseert VDMA-hoofdeconoom Wiechers.