VDL wil Neways volledig in handen krijgen ‘want combinatie biedt mechatronica-klanten meerwaarde’

VDL Groep is in gesprek met Neways Electronics International over een voorstel om (door VDL of door een van haar groepsmaatschappijen of geaffilieerde partijen) een openbaar bod uit te brengen op alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Neways. VDL biedt in contanten EUR 12,50 per Neways-aandeel, te verlagen met iedere dividend- of andere uitkering op de

aandelen die wordt verklaard, betaalbaar gesteld of betaald voor het moment van afwikkeling (settlement) van de mogelijke transactie.

VDL Beleggingen B.V., een aan VDL gelieerde vennootschap, houdt op dit moment 27,63% van de aandelen in Neways. Z.B.G. Capital N.V., houder van 28,14% van de aandelen in Neways, heeft reeds, onder marktconforme condities, een onherroepelijke toezegging getekend om haar aandelen voor de indicatieve biedprijs en op de overige (nog overeen te komen) voorwaarden van het bod aan VDL aan te bieden indien het bod gestand zal worden gedaan. Aan Z.B.G. Capital N.V. is geen andere voor aandeelhouders van Neways relevante informatie verstrekt dan die zal worden opgenomen in het biedingsbericht dat zal worden gepubliceerd indien het bod zal worden uitgebracht.

Sterkere positie

De door het huidige management van Neways in gang gezette stappen zijn ‘een belangrijke conditie om succesvol te reageren op de snel wijzigende marktomstandigheden’, zo meldt VDL in een persbericht. Tegelijk ziet VDL in een verdergaande strategische samenwerking met Neways de mogelijkheid om gezamenlijk een sterkere positie te verkrijgen en daarmee een gezonde toekomst voor Neways en haar stakeholders te waarborgen.

Neways is actief in vele industrieën waarin VDL ook actief is. VDL is ervan overtuigd dat de combinatie met Neways meerwaarde biedt voor gezamenlijke klanten op het gebied van

hoogwaardige elektronica en mechatronica. Daarnaast zal de combinatie waarborgen dat Neways over de middelen kan beschikken om te blijven investeren in de ontwikkeling van haar propositie.

Overeenkomst

Het is op dit moment onzeker of het zal komen tot een (voorwaardelijke) overeenkomst met betrekking tot een openbaar bod op alle uitstaande aandelen in het kapitaal van Neways en, in dat

geval, tegen welke biedprijs en onder welke voorwaarden. Verdere mededelingen zullen worden gedaan zodra de omstandigheden daartoe aanleiding geven, aldus VDL.

In lijn met hun verantwoordelijkheden zullen het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Neways het voorstel zorgvuldig analyseren en beoordelen, zo laat Neways weten. ‘Zij houden daarbij rekening met de belangen van alle stakeholders, waaronder de andere aandeelhouders. Teneinde het indicatief voorstel beter te kunnen beoordelen gaat Neways met VDL in gesprek.’