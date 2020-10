VDL Groep versterkt zijn positie in de agrarische sector. Het industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven heeft Jansen Poultry Equipment overgenomen. JPE is één van ’s werelds grootste producenten van hoogwaardige pluimveesystemen voor de leg-, vermeerderings- en vleeskuikensector. Het winstgevende familiebedrijf uit Barneveld (Gelderland) telt ongeveer 125 medewerkers en heeft in 2019 een jaaromzet geboekt van ruim 50 miljoen euro.

Jansen is specialist in de ontwikkeling en productie van systemen die onmisbaar zijn voor de pluimveesector: van huisvestingssystemen, eiertransportsystemen, ontladingssystemen, luchtwassers, warmtewisselaars tot mestdroogsystemen. Deze geavanceerde systemen, die van ontwerp tot eindproduct – inclusief service en onderhoud – in eigen beheer worden geproduceerd, zijn erop gericht om het welzijn én de gezondheid van kippen te verbeteren, met als gevolg betere productieresultaten voor de ondernemer. JPE beschikt over een wereldwijd dealernetwerk en is actief in meer dan 80 landen.

Welkome aanvulling

VDL ziet JPE als een welkome aanvulling op de producten van VDL Agrotech, specialist in geautomatiseerde voedersystemen voor de varkenshouderij en de pluimveehouderij én leverancier van complete stalinrichtingen. Met JPE in de gelederen wordt VDL een completere aanbieder voor de internationale pluimveemarkt, een veelbelovende sector. De markt verlangt steeds vaker een breed georiënteerde partner die zowel systemen voor de leg- als de vleessector kan leveren.

VDL Agrotech en Jansen Poultry Equipment werken al jaren samen. Met de overname zal de kracht door samenwerking tussen VDL Agrotech en Jansen Poultry Equipment verder worden geïntensiveerd. “Ondanks dat er door de huidige omstandigheden voldoende uitdagingen zijn, past deze overname geweldig bij ons. Wij zijn ervan overtuigd dat JPE en VDL elkaar gaan versterken”, stelt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep.

Continuïteit

Oprichter Ab Jansen van JPE: “Ik ben trots én verheugd dat mijn medewerkers door deze overname bij een familiebedrijf blijven. Daarnaast biedt deze stap continuïteit op lange termijn voor de onderneming in Barneveld. Ik kijk uit naar het intensiveren van de samenwerking met VDL, dat het huidige beleid in grote lijnen zal voortzetten.” Ab Jansen blijft zijn brede kennis en expertise inzetten in een adviserende rol. Brian van Hooff, directeur VDL Agrotech, gaat tevens de directie voeren van JPE.

Jansen Poultry Equipment is in 1986 door Ab Jansen opgericht voor de ontwikkeling en productie van de eerste geautomatiseerde legnesten. Door kennis van techniek en pluimvee wist het bedrijf een gewaardeerd legnest te ontwikkelen. Tegenwoordig levert het bedrijf een groot assortiment pluimveesystemen en is het uitgegroeid tot een florerend internationaal bedrijf. Het hoofdkantoor bevindt zich in Barneveld. De visie van Jansen Poultry Equipment is nog steeds dezelfde als bij de oprichting: optimale productieresultaten staan niet los van gedrag, leefgewoonten en gezondheid van dieren. Kennis van techniek en pluimvee worden bij de ontwikkeling van nieuwe systemen optimaal benut. Productontwikkeling gaat gepaard met onderzoek en intensieve samenwerking tussen pluimveespecialisten en technische ontwikkelaars. Het uiteindelijke doel is klanten voorzien van systemen die hen in staat stellen optimale productieresultaten te behalen. Dit doet JPE door constant op zoek te zijn naar nieuwe, betere en efficiëntere systemen en oplossingen. Klanten zijn hierdoor altijd verzekerd van de nieuwste en efficiëntste technieken die het productieproces vergemakkelijken en verbeteren. Ook persoonlijk advies en ondersteuning voor, tijdens en na de aanschaf van pluimveesystemen, behoren tot de klantgerichte aanpak van Jansen Poultry Equipment. Doordat de systemen zelf worden ontwikkeld én geproduceerd kan Jansen flexibel inspelen op de wensen.