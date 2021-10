VDL nog altijd volledig offline na hack

Alle landelijke media brengen vandaag dat de VDL Groep slachtoffer geworden van een grote cyberaanval. De VDL Groep is vol geraakt en de 105 VDL-bedrijven in meerdere of minder mate. Productieprocessen liggen stil en werknemers zitten deels thuis. Ook de productie bij de autofabriek VDL Nedcar in het Limburgse Born ligt stil. Eind van de middag waren de problemen nog altijd niet opgelost.

Een woordvoerder van VDL Groep bevestigt berichtgeving van Brabantse en Limburgse media dat het familieconcern het slachtoffer is geworden van een grootscheepse cyberaanval. De IT-mensen van de industriële bedrijvengroep hebben de cyberaanval afgelopen nacht geconstateerd. ‘De gehele bedrijfsvoering is geraakt’, zegt die desgevraagd. ‘Bij diverse bedrijven kan niet of slechts gedeeltelijk geproduceerd worden.’ Ook bedrijven in het buitenland zijn geraakt. Het betekent dat geen enkele online activiteit mogelijk is. Het versturen van emails of online-communicatie via het ERP-systeem is op dit moment niet mogelijk. ‘We hebben toen we het vannacht constateerden meteen alle netwerken en alle servers waar die op draaien off line gehaald.’

Waar de hack vandaan komt, daarover wil de woordvoerder niets kwijt. ‘We doen momenteel met onze eigen deskundigen en met externe specialisten onderzoek naar de stand van zaken en hoe de problemen op te lossen’. Het bedrijf zegt ook geen mededelingen te kunnen doen of er losgeld is geëist en of de politie is ingeschakeld.

Het Brabantse familiebedrijf, een van de grootste industriële concerns in Nederland, bestaat uit werkmaatschappijen, als VDL Nedcar in Born. De meeste VDL-bedrijven zitten in Brabant, maar VDL heeft ook bedrijven in bijvoorbeeld Limburg, Friesland en Twente.