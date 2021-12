VDL Nedcar implementeert SAP S/4HANA, om meerdere klanten te kunnen bedienen

VDL Nedcar zag zich – met het oog op de toekomst en het daarin voorkomen van incidenten als de recente hack – genoodzaakt om het IT-landschap grondig te moderniseren. Als onderdeel van de IT-transformatie migreerde de autofabrikant samen met partner delaware de oude SAP-omgeving naar SAP S/4HANA.

VDL Nedcar is in Nederland de enige onafhankelijke autoproducent. Sinds 2014 bouwt het bedrijf verschillende modellen voor BMW Group, waaronder de BMW X1 en de MINI Countryman. De strategie van VDL Nedcar is er echter al geruime tijd op gericht om meerdere klanten binnen te halen. Zo werd recent een (volgens het FD vergeefse) poging gedaan de Amerikaanse producent van elektrische auto’s Canoo aan werven. “Dan heb je een IT-landschap nodig dat ook geschikt is voor de ondersteuning van meerdere klanten”, zegt Pepijn Timmermans, Chief Supply Chain Officer bij VDL Nedcar.

Schone lei

Volgens Timmermans moest VDL Nedcar min of meer met een schone lei beginnen. De eerste stap was een volledige vernieuwing van de Manufacturing Execution System (MES)-laag. Met de hulp van partner delaware werd de SAP ERP-omgeving die VDL Nedcar gebruikt voor onder andere finance, onderhoud en magazijnbeheer opgewaardeerd naar SAP S/4HANA. Timmermans: “Dat hadden we op termijn toch moeten doen, want in 2027 vervalt de officiële ondersteuning voor SAP ECC.”

“We hadden SAP S/4HANA ook nodig als basis voor de implementatie van onderdelen uit de ‘SAP for Automotive’-suite”, vervolgt Timmermans. Zo heeft VDL Nedcar plannen voor de uitrol van Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS) en Integrated Product and Process Engineering (IPPE), met daaronder de SAP Product Variant Structure (PVS). Veel van deze functionaliteiten die het productieproces efficiënter maken, zitten nu nog in de in huis gebouwde applicatie Apollo. “Twintig jaar geleden was de Automotive-suite nog niet volwassen genoeg.”

Omvangrijke migratie

Voor de opwaardering van het SAP-landschap werkte VDL Nedcar samen met SAP-partner delaware, en dat was volgens de Chief Supply Chain Officer best spannend. “We hebben een ervaren SAP-team, en op het gebied van IT doen we bijna alles zelf. De migratie naar SAP S/4HANA was voor ons echter iets te groot.”

Ondanks de omvang van het project lukte het om de migratie in ongeveer een half jaar tijd uit te voeren. Volgens Timmermans is dat succes aan meerdere factoren te danken. “We hebben de scope zo beperkt mogelijk gehouden, en tijdens de upgrade naar SAP S/4HANA alleen de noodzakelijke wijzigingen doorgevoerd. Optimalisaties volgden daarna.”

“We hadden een goede klik met delaware”, stelt Timmermans. “We hebben onze partner gevraagd om tijdens het project optimaal gebruik te maken van onze eigen mensen en onze eigen kracht. Op die manier brachten we de kennis van onze eigen omgeving in, en werden onze collega’s direct getraind in het onderhouden van SAP S/4HANA. Die aanpak bleek goed aan te sluiten op de manier waarop delaware werkt.”

Klaar voor de toekomst

Twee jaar geleden heeft VDL Nedcar al de eerste stap gezet naar SAP S/4HANA door de implementatie van SAP Yard Logistics naar SAP S/4HANA. Deze logistieke oplossing ondersteunt het ‘warehouse on wheels’-concept van VDL Nedcar. Dit concept houdt onder andere in dat chauffeurs die een oplegger met goederen komen afleveren, niet van tevoren een timeslot hoeven te reserveren. Ze kunnen ieder moment arriveren, de oplegger op een aangegeven locatie plaatsen en weer een oplegger met lege verpakkingsmaterialen meenemen.

“En dat alles binnen een uur”, aldus Timmermans. “Met SAP Yard Logistics beheren we de pakweg 350 opleggers die op ons terrein staan. Dat deden we voorheen handmatig. Een chauffeur schreef op een formulier waar hij een oplegger had geparkeerd en leverde dit document af op kantoor. Dat proces was veel arbeidsintensiever en foutgevoeliger.”

SAP S/4HANA heeft ook backup features in huis om de klant bij hacks te beschermen tegen data-verlies.

Vervangen in-huis Apollo

Het compleet vernieuwen van de in huis gebouwde applicatie Apollo is een stap die nu op de planning staat, waarbij bepaalde functionaliteiten worden overgebracht naar SAP. “Binnen een testomgeving hebben we de integratie met enkele modules uit de SAP for Automotive-suite al gerealiseerd”, aldus Timmermans. “We hebben nu de infrastructuur operationeel die we nodig hebben voor het verwelkomen van nieuwe klanten. We zijn klaar voor de toekomst.”