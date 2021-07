VDL Groep ziet af van het uitbrengen van het eerder door haar aangekondigde openbaar bod op alle uitgegeven en uitstaande aandelen in het kapitaal van Neways Electronics International.

Nadat VDL op vrijdag 30 april 2021 heeft bekendgemaakt met Neways in gesprek te zijn over een voorstel om een openbaar bod uit te brengen op de aandelen van Neways, heeft VDL op woensdag 19 mei 2021 aangekondigd dat het overleg over een mogelijk gesteund openbaar bod werd beëindigd. De aanleiding hiervoor was dat ‘de raad van bestuur en de raad van commissarissen van Neways een openbaar bod op basis van de verhoogde biedprijs van EUR 13,00 in contanten niet steunen, ondanks de brede steun van tenminste 68,70% van de aandeelhouders van Neways voor die biedprijs’, aldus VDL. Op vrijdag 28 mei 2021 heeft VDL niettemin bekendgemaakt dat zij een openbaar bod zou uitbrengen op alle aandelen Neways. Nadat Neways en Infestos op donderdag 24 juni 2021 hebben bekendgemaakt dat zij overeenstemming hebben bereikt over een door de raad van bestuur en raad van commissarissen gesteund bod met een biedprijs van EUR 14,55 in contanten, heeft VDL, op vrijdag 25 juni 2021, aangekondigd zich in het licht van de nieuwe situatie te beraden en ziet nu dus af van een bod op Neways.

Toegevoegde waarde combinatie

VDL is overtuigd van de toegevoegde waarde die een combinatie van Neways met VDL voor alle stakeholders van Neways had kunnen hebben. Niettemin heeft VDL besloten om de biedprijs onder haar initiële bod niet te verhogen, en het eerder aangekondigde bod niet uit te brengen.