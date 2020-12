VDL Groep versterkt zijn positie als industriële partner in de elektronica. Het familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven heeft tbp electronics overgenomen. De kerncompetenties van tbp zijn assemblage- en productiediensten van elektronica voor onder meer de industriële, medische en telecomsector, belangrijke sectoren waarin VDL reeds actief is.

tbp electronics is een winstgevend bedrijf dat 133 medewerkers telt, goed is voor ruim 30 miljoen euro omzet per jaar en is gevestigd in Dirksland (Zuid-Holland) en op Brainport Industries Campus in Eindhoven. Op de hoofdvestiging op Goeree-Overflakkee vindt het vergaande geautomatiseerde productieproces plaats, in Eindhoven de engineering en het ontwerpen van de testapparatuur. Het bedrijf assembleert en levert zogeheten printed circuit board assemblies (pcba’s), printplaten met elektronische componenten.

Verbreding portfolio

President-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep: “Wij hebben de ambitie om een one-stop-shop-industriële partner te zijn. Met de activiteiten van tbp in onze gelederen zetten wij een flinke stap voorwaarts op het gebied van de assemblage van elektronica. Wij gaan ervan uit dat de combinatie met vooral onze activiteiten op het gebied van de hoogwaardige mechanica meerwaarde biedt voor onze klanten. Daarnaast is tbp actief in veel industrieën waarin VDL ook actief is, zoals semicon, medisch, telecom en defensie.”

Continuïteit

tbp-oprichter Ton Plooy (70): “Fantastisch dat VDL Groep de uitkomst is van onze zoektocht naar een geschikt bedrijf om ons over te nemen. VDL voldoet in de ruimste zin van het woord aan onze eisen en wensen. Met name de aanwezigheid van VDL Groep in de hoogwaardige maakindustrie en het gegeven dat VDL een Nederlands familiebedrijf is, spreekt ons zeer aan en dat past uitstekend bij onze bedrijfscultuur. De continuïteit van tbp electronics is hiermee gegarandeerd.”

In het kader van de overdracht blijft Ton Plooy nog een jaar bij tbp betrokken. Joost van Haperen (35) is benoemd tot directeur bij tbp electronics. Van Haperen werkt negen jaar bij VDL Steelweld, en is daar onder meer verantwoordelijk geweest voor projectmanagement en engineering.

Als electronics manufacturing services (EMS)-onderneming biedt tbp electronics geïntegreerde diensten aan op het gebied van zogeheten printed circuit board assemblies (pcba’s).Dankzij ontwerpoptimalisatie op het gebied van maakbaarheid, testbaarheid, leverflexibiliteit en kosten profiteren opdrachtgevers van de hoogste productwaarde en beste value of ownership, met als resultaat maximaal productierendement en maximale kwaliteit. tbp staat voor the business of perfection.

De kracht van tbp zit in de betrokkenheid bij het vroegste ontwerpstadium. Ook is de onderneming in staat om snel prototypes te bouwen en is het bedrijf specialist in toeleverketenmanagement, smart industry, test engineering en cabinettenbouw.

Met meer dan 130 medewerkers staat tbp ruim veertig jaar klaar voor opdrachtgevers in uiteenlopende sectoren: semiconductor, industrieel, olie & gas, bouw, telecom en ict, media en entertainment, medisch, lucht- en ruimtevaart, smart farming, scheepvaart, defensie en offshore. Het bedrijf beschikt over alle benodigde certificeringen ten aanzien van kwaliteit, procesbeheersing, milieu, medisch gebied, defensie en lucht- en ruimtevaart. tbp is gevestigd in Dirksland op Goeree-Overflakkee (ZH) en op Brainport Industries Campus in Eindhoven.

Kracht door samenwerking. Dat is de basis van VDL Groep, het internationale industriële familiebedrijf met het hoofdkantoor in Eindhoven. Deze onderneming is in 1953 door Pieter van der Leegte opgericht. Aanvankelijk was VDL Groep specialist in metaalbewerking. Toen zijn zoon Wim van der Leegte het bedrijf in 1966 overnam, heeft het bedrijf zich gespecialiseerd in de hightech-toelevering voor onder andere de halfgeleiderindustrie en is het portfolio aangevuld met kunststofverwerking en de ontwikkeling, productie en verkoop van bussen. VDL Groep is groot in toeleveringen en halffabricaten, maakt eigen eindproducten, zoals veersystemen, de geautomatiseerde inrichting van autofabrieken, warmtewisselaars en containerhandlingsystemen, en beschikt met VDL Nedcar in Born over de enige personenautofabriek in Nederland waar voor derden seriematige assemblage plaatsvindt.

VDL Groep innoveert door een combinatie van vakmanschap, ondernemerschap en hoogwaardige machines. De bedrijvengroep voegt de slagkracht van een multinational samen met de platte organisatie en de open, informele werksfeer van een familiebedrijf waar doorgroeimogelijkheden en continuïteit voorrang krijgen. Sinds 2016 staat de derde generatie van de familie Van der Leegte aan het roer. VDL Groep is met ruim 15.000 medewerkers in 20 landen actief. De groep omvat 107 werkmaatschappijen, elk met een eigen specialisme, die onderling intensief samenwerken. De gecombineerde jaaromzet in 2019 bedroeg 5,780 miljard euro. Bron TBP