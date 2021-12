VDL Groep en Canoo verkennen samenwerking – besprekingen contract met VDL Nedcar stopgezet

VDL Groep en Canoo de mogelijkheden verkennen om samen te werken. De bedrijven hebben samen besloten om de huidige besprekingen over contract manufacturing tussen Canoo en VDL Nedcar stop te zetten. De ondersteuning die Canoo krijgt van Amerikaanse overheden blijkt een belangrijke factor in de VS te gaan produceren.

“We waarderen de maanden van inspanningen die VDL Nedcar heeft geïnvesteerd om ons een optie tot contract manufacturing te bieden. We zijn tot de conclusie gekomen dat het produceren van personenauto’s in Amerika beter aansluit bij onze missie en huidige focus om te investeren in de gemeenschappen en staten die samen met ons investeren in hightech-productie en het creëren van Amerikaanse banen en innovatie”, stelt Tony Aquila, investeerder & CEO van Canoo. “De steun van de staten Oklahoma en Arkansas stelt ons in staat om de productiestart eerder te starten, met minder risico’s op vele fronten.

Partnerschap met VDL onderzoeken

Hij vervolgt: “Hoewel we hebben besloten om niet verder te gaan met VDL Nedcar, hebben we ook geconcludeerd dat we met VDL Groep en de familie Van der Leegte een voortgezet partnerschap willen onderzoeken, terwijl we de beste manier en timing evalueren om Canoo uit te breiden naar Europa en voordeel willen behalen uit geavanceerde productietechnologieën.”

Nieuwe mogelijkheden

“We kijken ernaar uit om onze relatie met Tony en het team van Canoo voort te zetten, aangezien we samen nieuwe mogelijkheden zullen verkennen”, vertelt president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep. “Wij zien elektrische voertuigen als een belangrijke economische motor. We zijn verheugd om in Canoo te investeren en kijken uit naar een lange en succesvolle relatie.”

Investering terugbetalen

Door het stopzetten van de besprekingen over contract manufacturing bij VDL Nedcar zal Canoo beter in staat zijn om de stimuleringsmaatregelen van de Amerikaanse staten Oklahoma en Arkansas te benutten. VDL Nedcar zal de reeds door Canoo betaalde investering (25 miljoen euro) terugbetalen. Daarnaast zal VDL Groep, om de goede relatie te benadrukken, voor een bedrag van 7,5 miljoen euro aandelen in het kapitaal van Canoo kopen.

Over Canoo

Canoo heeft ‘baanbrekende’ elektrische voertuigen ontwikkeld die het autolandschap opnieuw uitvinden met gedurfde innovaties in design, technologieën en een uniek bedrijfsmodel dat het

traditionele eigendom tart en klanten op de eerste plaats zet. Onderscheiden door zijn ervaren team – in totaal meer dan 400 medewerkers van toonaangevende technologie- en autobedrijven –

heeft Canoo een modulair elektrisch platform ontworpen dat speciaal is gebouwd om een maximaal voertuiginterieur te bieden en aan te passen is aan een breed scala van

voertuigtoepassingen voor consumenten en bedrijven.